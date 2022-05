Roma, rapinato cittadino straniero in un albergo: rubati 3mila euro

Come riportato da SkyTg24, la scorsa notte, a Roma, è avvenuta una rapina all’interno di una stanza d’albergo, in zona San Paolo. La vittima è un cittadino straniero di 41 anni. Polizia e Carabinieri

L’uomo sarebbe stato derubato da due persone, portate in stanza da un’escort, dopo essere stata pagata per la serata. Nella stanza in questione, ci sarebbe stata anche un’altra donna, che però non dovrebbe essere coinvolta nella rapina.

Roma, rapinato cittadino straniero in una stanza d’albergo

I due ladri, entrati in camera insieme alla escort, avrebbero spintonato la vittima, derubandola di tremila euro. Successivamente, tutti e quattro si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sulla rapina indagano gli agenti del locale commissariato.

