Roma, picchia il padre 81enne e invalido: arrestato

(Adnkronos) – Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 50enne, disoccupato, che ha picchiato il padre 81enne, invalido e allettato, colpendolo violentemente con calci e pugni al viso e al corpo, procurandogli gravi lesioni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Ciampino. I militari sono intervenuti per una segnalazione al 112 per una lite in un'abitazione in via Giuseppe Saragat a Ciampino. L'anziano, immediatamente soccorso dai militari e da personale del 118, veniva trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata con una prognosi di 40 giorni. Durante la perquisizione, è stato trovato un grammo e mezzo di cocaina, motivo per cui l'uomo, portato in carcere, è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Roma.

