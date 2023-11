Roma, operaio morto sul lavoro, Mattia: “Rocca attui subito misure prevenzione”

“E’ la 69° vittima sul lavoro nel Lazio dal gennaio 2023 e non è accettabile che in un Paese civile si continui a morire di lavoro”

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia dell’operato edile morto in centro a Roma. E’ la 69° vittima sul lavoro nel Lazio dal gennaio 2023. Non è accettabile che in un Paese civile si continui a morire di lavoro. Come Istituzioni, a tutti i livelli, dobbiamo far sentire la nostra presenza con atti concreti. Abbiamo già affrontato il tema il mese della sicurezza sul lavoro il mese scorso in Aula con una mia interrogazione.

Dobbiamo fare di più, e in fretta.

Torno quindi a chiedere alla Giunta Rocca di attuare quanto prima il Piano strategico per la sicurezza sul lavoro e di attivare la task force, già istituita negli scorsi anni, insieme con gli Enti competenti in attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per coordinare e sollecitare sul territorio la pianificazione delle attività ispettive”. Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.

