Roma, nuovo sciopero venerdì del traporto pubblico locale il 10 gennaio: i dettagli

Durante la mattinata non sarà garantito il servizio di bus, tram, metropolitane e ferrovie locali; lo sciopero è indetto da Faisa Confail

È previsto per venerdì 10 gennaio uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, indetto dal sindacato Faisa Confail. L’agitazione, della durata di quattro ore, interesserà diverse regioni italiane, compreso il Lazio, causando possibili disagi a Roma e nelle principali città della provincia.

Sciopero, la durata e lo stato dei servizi

Lo sciopero si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 12:30, durante la quale non sarà garantito il servizio di bus, tram, metropolitane e ferrovie locali. Nella capitale, l’agitazione coinvolgerà l’intera rete Atac (autobus urbani, tram, linee metropolitane A, B, B1, C e le ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido) e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Saranno coinvolte anche le linee extraurbane di Cotral e Astral, che coprono il collegamento tra Roma e i comuni del Lazio, con possibili interruzioni o ritardi nel servizio.

Nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Inoltre, non sarà disponibile il servizio delle biglietterie fisiche, mentre i parcheggi di interscambio resteranno regolarmente aperti.

Per quanto riguarda i bike box (le strutture di parcheggio dedicate alle biciclette private), non saranno disponibili nelle stazioni chiuse durante lo sciopero, fatta eccezione per quelli delle fermate di Laurentina e Ionio, che resteranno accessibili.

Durante lo sciopero, il servizio delle biglietterie online rimarrà attivo senza interruzioni, consentendo agli utenti di acquistare o rinnovare titoli di viaggio tramite le piattaforme digitali. Per conoscere lo stato del servizio in tempo reale e verificare eventuali modifiche o riprese anticipate del servizio, i cittadini sono invitati a consultare i canali ufficiali di Atac e Roma Servizi per la Mobilità.