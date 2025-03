Roma, nuovo Open Day CIE sabato 29 marzo

Sabato 29 marzo sarà un’altra giornata chiave per tutti coloro che necessitano di richiedere o rinnovare la Carta d’Identità Elettronica (CIE). A causa di lavori di manutenzione sulla piattaforma online per l’emissione delle CIE, disposti dal Ministero dell’Interno ed eseguiti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il servizio sarà limitato a una sola giornata. L’orario di chiusura è fissato alle ore 14:00.

Per garantire il servizio in questa unica giornata disponibile, sono previste aperture straordinarie in numerosi punti della città. Gli uffici anagrafici dei Municipi I, VI e XIII saranno aperti, insieme agli ex Punti Informativi Turistici (PIT) situati a:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli 52

L’accesso agli uffici sarà consentito solo previo appuntamento, da prenotare sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9:00 di venerdì 28 marzo, fino a esaurimento delle disponibilità.

Open Day CIE, Municipi e orari di apertura

Municipio I Via Petroselli, 50: dalle 8:30 alle 12:30 Circonvallazione Trionfale, 19: dalle 8:30 alle 14:00

Municipio VI Via Duilio Cambellotti, 11: dalle 7:00 alle 14:00

Municipio XIII Via Aurelia, 470: dalle 8:30 alle 14:00

Ex PIT (Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Via Petroselli 52): dalle 8:30 alle 14:00.

Per effettuare la richiesta della Carta d’Identità Elettronica, i cittadini dovranno presentarsi con la conferma della prenotazione, tramite l’Agenda CIE, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento di identità.

Le informazioni sugli Open Day sono in continuo aggiornamento. Si consiglia di consultare regolarmente il portale comunale per verificare eventuali variazioni e nuove aperture. Notizie e aggiornamenti saranno pubblicati dalla giornata di martedì fino al venerdì precedente l’evento.