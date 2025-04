Roma, nuovo Open Day CIE domenica 27 aprile

Domenica 27 aprile Roma torna ad aprire alcuni dei suoi sportelli straordinari per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE), offrendo ai cittadini un’occasione ulteriore per richiedere o rinnovare il proprio documento personale. Un appuntamento ormai consueto, ma che questa volta si intreccia con una circostanza particolare: le esequie del Sommo Pontefice Francesco, in programma il giorno prima. Per questo motivo, il servizio di emissione della CIE nel prossimo weekend sarà limitato.

Open Day CIE, tutte le informazioni

Per chi ha bisogno di ottenere il documento, saranno operativi dalle 8.30 alle 12.30 tre sportelli: gli ex Punti Informativi Turistici (Pit) di piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino, oltre al punto di rilascio di via Petroselli 52.

Fuori dalla rete, invece, l’ex Pit di piazza Santa Maria Maggiore, che resterà chiuso anche domenica per motivi di ordine pubblico e sicurezza legati all’atteso afflusso di fedeli nella basilica all’indomani delle esequie.

Chi intende approfittare dell’Open Day deve ricordare che l’appuntamento è obbligatorio. Le prenotazioni saranno aperte a partire dalle 15.00 di giovedì 24 aprile, attraverso la piattaforma ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. La disponibilità è limitata, come sempre, e viene gestita secondo l’ordine di prenotazione fino ad esaurimento.

Per presentarsi allo sportello, sarà necessario portare con sé la fototessera, una carta di pagamento elettronico (niente contanti) e il vecchio documento d’identità da sostituire.