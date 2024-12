Roma, nuovo look per il litorale di Ostia: arriva un Parco del Mare in convenzione con la Regione Lazio

Roma guarda al mare con una nuova prospettiva: prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione e valorizzazione del litorale di Ostia con la firma della convenzione tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione del Parco del Mare. L’accordo, siglato nella mattinata di ieri in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, rappresenta un passo fondamentale per la rigenerazione del litorale romano, con un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro provenienti dai fondi FESR Lazio 2021-2027.

Parco del Mare, restituire il mare ai cittadini

Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, l’assessore all’Urbanistica e alla “città dei 15 minuti” di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi.

L’obiettivo principale del progetto è quello di restituire il mare ai cittadini, trasformando il lungomare di Ostia da una grande arteria carrabile in un parco lineare a uso pedonale e ciclabile, con ampie aree verdi, spazi di socializzazione, percorsi dedicati allo sport, al tempo libero e alla cultura.

Il progetto prevede la “rinaturalizzazione” dell’area costiera, con il ripristino dell’antico sistema dunale, un’infrastruttura naturale fondamentale per aumentare la resilienza costiera, ovvero la capacità della costa di resistere e adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, come la risalita del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi.

Parco del Mare, i lavori nel dettaglio

Il parco lineare eliminerà la strada a quattro corsie attualmente presente lungo il lungomare, ridisegnando la viabilità e potenziando la mobilità sostenibile. Non solo percorsi pedonali e ciclabili, ma anche la creazione di una navetta elettrica dedicata per garantire una mobilità alternativa. Parallelamente, verranno introdotte soluzioni per garantire la continuità del traffico veicolare, con l’adeguamento di strade alternative.

Il Parco del Mare sarà quindi una trasformazione radicale per il litorale romano, con una serie di interventi strutturali e ambientali che cambieranno il volto di Ostia. Riassumendo, le opere previste sono le seguenti:

Trasformazione del Lungomare in Parco Lineare

Eliminazione della strada carrabile a quattro corsie e creazione di una nuova area pedonale e ciclabile;

e creazione di una nuova area pedonale e ciclabile; Rinaturalizzazione del sistema dunale con il ripristino delle dune naturali, che garantiranno la protezione costiera e la resilienza ai cambiamenti climatici;

con il ripristino delle dune naturali, che garantiranno la protezione costiera e la resilienza ai cambiamenti climatici; Creazione di nuovi spazi pubblici verdi per attività ricreative, culturali e sportive.

Riqualificazione del lungomare storico

Rinnovo delle aree di Lungomare Duca degli Abruzzi, Lungomare Toscanelli e Piazza Ravennati , attualmente considerate aree di divisione tra la città e il mare;

, attualmente considerate aree di divisione tra la città e il mare; Nuove aree pedonali e di socializzazione , con l’introduzione di verde urbano e arredi di design, pensati per valorizzare il rapporto tra la città e il litorale;

, con l’introduzione di verde urbano e arredi di design, pensati per valorizzare il rapporto tra la città e il litorale; La creazione di spazi di collegamento che annulleranno la percezione di “barriera” tra la città e la spiaggia, con una maggiore permeabilità tra le due aree.

Adeguamento della viabilità e nuova mobilità sostenibile

Allargamento delle strade di collegamento tra Via Benino e Via delle Quinqueremi, per garantire una viabilità alternativa e più fluida;

tra Via Benino e Via delle Quinqueremi, per garantire una viabilità alternativa e più fluida; Realizzazione di un nuovo ponte sul Canale dei Pescatori , fondamentale per ridurre la congestione del traffico e migliorare i collegamenti interni;

, fondamentale per ridurre la congestione del traffico e migliorare i collegamenti interni; Introduzione di una navetta elettrica dedicata al trasporto pubblico, che faciliterà gli spostamenti lungo il litorale e ridurrà la dipendenza dalle auto private;

al trasporto pubblico, che faciliterà gli spostamenti lungo il litorale e ridurrà la dipendenza dalle auto private; Riasfaltatura e nuova segnaletica per le strade esistenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture.

Il progetto dovrà essere ultimato entro la fine del 2028

Un elemento cruciale della convenzione è la creazione di un tavolo tecnico permanente e di un tavolo di partecipazione pubblica, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza. L’assessore Maurizio Veloccia ha sottolineato l’importanza di costruire il progetto in sinergia con il territorio. “Il tavolo di partecipazione è fondamentale — ha dichiarato — perché il cambio di paradigma deve essere impostato con il territorio e con tutte le forze coinvolte, dai cittadini alle associazioni locali”.

L’idea è di promuovere la trasparenza e garantire la condivisione delle scelte progettuali, evitando che le opere vengano percepite come “imposte dall’alto”. La partecipazione attiva dei cittadini consentirà anche di raccogliere suggerimenti e rispondere alle esigenze della comunità.

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di 24 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Lazio 2021-2027, dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 2028. La gara d’appalto europea per la progettazione è già stata lanciata lo scorso agosto e ha attirato l’interesse di 12 concorrenti, attualmente in fase di valutazione.

Gualtieri: “Recupero di Ostia una priorità”

I principali attori coinvolti nella realizzazione delle opere sono:

Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica , responsabile della progettazione generale;

, responsabile della progettazione generale; Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici , incaricato delle gare di appalto e dell’esecuzione dei lavori;

, incaricato delle gare di appalto e dell’esecuzione dei lavori; Risorse per Roma Spa, società in house che fornirà supporto tecnico e progettuale.

Il crono-programma della convenzione prevede:

Entro 18 mesi dalla firma dell’accordo, dovranno essere firmati tutti i contratti di appalto per la prima fase del progetto;

dalla firma dell’accordo, dovranno essere firmati tutti i contratti di appalto per la prima fase del progetto; Entro il 31 dicembre 2028, dovranno essere completati tutti gli interventi finanziati.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza strategica del progetto, definendolo una “sfida fondamentale” per Roma Capitale e la Regione Lazio. “Stiamo lavorando con forte sintonia per il recupero di Ostia, una priorità assoluta per la nostra città e per tutta la Regione”, ha affermato Gualtieri. Anche il presidente Francesco Rocca ha evidenziato l’importanza della collaborazione interistituzionale per raggiungere un obiettivo condiviso.

Il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha ribadito il ruolo chiave dei fondi FESR nel sostenere il progetto e ha parlato di una “visione a lungo termine” che renderà il mare di Roma più accessibile e sostenibile. Anche il presidente del Municipio X, Mario Falconi, ha espresso soddisfazione per la firma della convenzione, sottolineando l’impatto positivo che il Parco del Mare avrà sul tessuto economico e sociale di Ostia.