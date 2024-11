Roma, non ci deve essere #NessunaScusa: l’iniziativa contro la violenza sulle donne

Un mese di laboratori, spettacoli e attività sportive in collaborazione con i Municipi della città, le biblioteche e altri centri sensibili

Il Novembre della Capitale si tinge di impegno e consapevolezza con l’iniziativa #NessunaScusa, promossa dall’Amministrazione capitolina in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre. La campagna, voluta dal Comune di Roma, rappresenta un appello diretto e deciso a tutta la città: nessuna giustificazione, nessuna scusa può tollerare la violenza di genere. Con cartelloni, affissioni digitali e messaggi sui social media, la campagna multisoggetto è visibile in tutta la città, lanciando un messaggio che chiama ognuno a fare la propria parte contro ogni forma di abuso.

Lucarelli: “Appello per una comunità unita contro la violenza”

“Roma ha preso fin da subito una posizione chiara e incontrovertibile contro la violenza sulle donne,” ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri. “#NessunaScusa ricorda a tutti i romani e le romane che la responsabilità di porre fine alla violenza è collettiva.” La violenza sulle donne non è solo una questione di chi la subisce o di chi la perpetra, ma un’emergenza sociale che riguarda tutti. Roma Capitale, con il supporto dell’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, dedica un intero mese alla sensibilizzazione e all’azione, con una serie di eventi che si svolgeranno in tutta la città per coinvolgere cittadini di ogni età.

La campagna #NessunaScusa include un ricco programma di iniziative che si estendono su tutto il mese di novembre. Si va da spettacoli teatrali e laboratori educativi a incontri e attività sportive, realizzati in collaborazione con le Biblioteche di Roma, i Centri Anti Violenza e i Municipi della città. “Ogni attività è pensata per sensibilizzare e creare spazi di riflessione su un tema di vitale importanza,” ha spiegato l’Assessora Monica Lucarelli. “#NessunaScusa è molto più di uno slogan: è un impegno e un appello a creare una comunità consapevole e unita contro la violenza.”

#NessunaScusa, gli impegni

Tra le iniziative, alcuni appuntamenti chiave sono:

Progetto Step : questo progetto mira a sensibilizzare i media e i professionisti della comunicazione, esaminando come viene raccontata la violenza e come i media possono promuovere una narrazione rispettosa e responsabile.

: questo progetto mira a sensibilizzare i media e i professionisti della comunicazione, esaminando come viene raccontata la violenza e come i media possono promuovere una narrazione rispettosa e responsabile. Incontri con le aziende : un evento dedicato alle realtà professionali, con l’obiettivo di coinvolgere le aziende in impegni concreti contro la violenza di genere e per favorire la parità e il rispetto sul posto di lavoro.

: un evento dedicato alle realtà professionali, con l’obiettivo di coinvolgere le aziende in impegni concreti contro la violenza di genere e per favorire la parità e il rispetto sul posto di lavoro. ‘A scuola di parità’: un progetto educativo che porta i valori del rispetto e della consapevolezza nelle scuole, formando i giovani sui temi dell’uguaglianza e del contrasto alla violenza.

Questi eventi mirano non solo a informare, ma anche a costruire una coscienza collettiva e a offrire strumenti concreti per combattere gli stereotipi e le discriminazioni di genere.