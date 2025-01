Roma, nel weekend 11-12 gennaio torna “Ama il tuo quartiere”

Torna a Roma uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla sensibilizzazione ambientale: “Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio, i cittadini avranno l’opportunità di partecipare a una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, un’iniziativa che mira a combattere il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di materiali difficilmente smaltibili e a promuovere il riutilizzo responsabile degli oggetti usati.

Giornata del Riciclo, i dettagli

L’iniziativa interesserà ben 10 municipi della Capitale: I, II, III, V, VII, IX, XI, XIII, XIV e XV, con numerose postazioni allestite per il conferimento di oggetti che non possono essere smaltiti nei tradizionali cassonetti, come frigoriferi, condizionatori, grandi elettrodomestici, lampade al neon, batterie, vernici, toner e sfalci e potature. Un’occasione per liberarsi in modo corretto di materiali ingombranti che spesso rappresentano un problema per le famiglie e un rischio per l’ambiente.

Le Giornate del Riciclo rappresentano un appuntamento fisso per i cittadini romani che vogliono contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e al mantenimento del decoro urbano. AMA, l’azienda municipalizzata per la gestione dei rifiuti, ha messo in campo un servizio capillare per raggiungere più quartieri possibili e garantire un facile accesso ai punti di raccolta.

In questa edizione, oltre alla raccolta di materiali ingombranti, particolare attenzione sarà dedicata ai RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), una categoria di rifiuti che, se smaltita in modo scorretto, può causare gravi danni ambientali. I cittadini avranno quindi la possibilità di consegnare monitor, televisori, stampanti, lampadine, batterie al piombo e altri dispositivi elettronici, assicurandone il corretto riciclo.

Inoltre, AMA invita i cittadini a separare oggetti che potrebbero ancora essere riutilizzati. Gli oggetti usati ma in buone condizioni, come mobili o elettrodomestici funzionanti, potranno essere destinati a progetti di riuso solidale, evitando così inutili sprechi e offrendo una seconda vita a beni che potrebbero essere utili a chi ne ha bisogno.

Giornata del Riciclo, cosa smaltire e dove

La raccolta straordinaria sarà attiva in diverse zone della città, con postazioni dislocate nei principali punti di riferimento dei municipi coinvolti. Ecco nel dettaglio le date e le postazioni di raccolta previste:

Municipio I – 12 gennaio

Piazza Tempio di Diana , area parcheggio: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

, area parcheggio: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Viale delle Terme di Traiano , fronte viale Fortunato Mizzi: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

, fronte viale Fortunato Mizzi: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Piazzale Clodio: legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio II – 11 gennaio

Via Tiburtina, fronte piazzale Valerio Massimo: legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE, sfalci e potature.

Municipio III – 12 gennaio

Piazzale Ennio Flaiano: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio V – 12 gennaio

Via F. Tovaglieri : legno, metallo, ingombranti, RAEE.

: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Via Rovigno D’Istria: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio VII – 12 gennaio

Via Anzio : legno, metallo, ingombranti, RAEE.

: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Via Anagnina, fronte stabilimento Ericsson: legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio IX – 12 gennaio

Largo Montanari : legno, metallo, ingombranti, RAEE.

: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Piazzale Cina: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XI – 11 gennaio

Via Generale Arturo Crocco: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

12 gennaio

Lungotevere Pietra Papa: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XIII – 12 gennaio

Via Borgo Ticino : legno, metallo, ingombranti, RAEE.

: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Via Francesco Albergotti: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XIV – 11 gennaio

Via Luisa Spagnoli, angolo Vivi Gioi: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XV – 12 gennaio

Largo Nimis (Labaro) : legno, metallo, ingombranti, RAEE.

: legno, metallo, ingombranti, RAEE. Via Vincenzo Tieri – Cassia Olgiata, area parcheggio: legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Si ricordi che le Giornate del Riciclo si pongono l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una gestione responsabile dei rifiuti, promuovendo non solo il corretto smaltimento, ma anche il concetto di riuso e riduzione degli sprechi. Oggetti che finiscono spesso abbandonati lungo le strade o nei parchi urbani, come divani, materassi, televisori rotti o grandi elettrodomestici, possono essere smaltiti in modo gratuito e senza alcun impatto ambientale negativo. AMA ricorda inoltre che il corretto smaltimento dei RAEE è fondamentale per evitare la dispersione di sostanze nocive nell’ambiente, come piombo, cadmio e mercurio, che possono avere effetti dannosi sulla salute e sull’ecosistema.