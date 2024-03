Roma, motociclista 19enne muore in incidente stradale

Un giovane di 19 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale intorno alle 4 del mattino del 2 febbraio 2024, all’altezza del sottopasso Euclide uscita Tor di Quinto, a Roma. Il ragazzo in sella a uno scooter, modello Kymco Agility 125, per ragioni ancora da chiarire, mentre procedeva sulla strada ha perso improvvisamente il controllo della moto ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso accertamenti per stabilire causa e dinamica dell’incidente. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. (Adnkronos)