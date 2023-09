Roma-Milan, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) –

Roma-Milan, stasera la sfida allo stadio Olimpico. Per la gara valida per la 3° giornata del campionato di Serie A, fischio d'inizio fissato alle 20.45. Mentre i rossoneri arrivano nella capitale da capolista con due match su due vinti, la squadra di Mourinho – a un punto in classifica con un pareggio e una sconfitta – è alla ricerca della prima vittoria della stagione. La partita sarà trasmessa in diretta e in streamig in esclusiva solo su Dazn. A partire dalle 18.00 il collegamento e quindi il match alle 20.45. ''A causa dei lavori legati all'apertura del cantiere di piazza Pia, in zona San Pietro-Prati sono in vigore alcuni cambi di viabilità e deviazioni con ripercussioni sul traffico. Si sconsiglia pertanto il transito in questa area per raggiungere lo Stadio Olimpico dove questa sera, alle ore 20.45, è in programma l'incontro Roma-Milan. Il percorso alternativo consigliato è la direttrice Olimpica, via Leone XIII, Circonvallazione Clodia''. Lo comunica il Campidoglio. ''Per la partita è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. L'area del Foro Italico è servita dal tram 2 che viaggia tra piazza Mancini e piazzale Flaminio e da 16 linee di bus. Di queste, 10 linee verranno ulteriormente intensificate (32, 69, 200, 201, 280, 301, 446, 628, 910, 911) per un totale di circa 30 corse in più. Le linee 23, 280, 982, n3d e n3s invece sono deviate per il cantiere di piazza Pia''. Per maggiori info è possibile consultare il sito: https://romamobilita.it/it/media/pp/venerd-sera-allolimpico-c-roma-milan-trasporto-pubblico-raggiungere-stadio-0 —[email protected] (Web Info)

