Roma, maxi tamponamento sul Gra: morto un uomo

Ancora in via di accertamento le cause che hanno scatenato il maxi tamponamento stamattina sul Gra. Cinque i veicoli coinvolti tre camion e due automobili, un uomo ha perso la vita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La circolazione su tutto il raccordo è fortemente rallentata.