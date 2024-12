Roma, maggiore sicurezza sulle strade: in arrivo gli attraversamenti pedonali rialzati

Il 13 dicembre scorso, l’Assemblea Capitolina ha segnato un importante passo avanti per la sicurezza stradale approvando le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Una misura che mira a rendere più sicura la mobilità urbana, soprattutto nelle aree ad alta densità pedonale, nelle vicinanze di scuole, ospedali e quartieri con traffico intenso.

Nuovi attraversamenti pedonali simbolo di una mobilità moderna

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dal consigliere capitolino del Partito Democratico, Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità, ha l’obiettivo di uniformare i criteri di progettazione degli attraversamenti pedonali rialzati, superando le disomogeneità esistenti tra i vari Municipi della Capitale. “È una proposta che detta regole e fa ordine in una disciplina molto importante”, ha dichiarato Zannola, sottolineando il valore di questi dispositivi non solo come strumento tecnico ma anche come simbolo di una mobilità più moderna, equa e sostenibile.

L’approvazione delle linee guida rappresenta un vero e proprio piano di riorganizzazione degli attraversamenti pedonali in tutta la città di Roma. In passato, la realizzazione di questi strumenti di moderazione della velocità avveniva in modo non coordinato, con disegni e strutture diverse a seconda del Municipio o del quartiere. Con le nuove direttive, si punta a creare una struttura uniforme e coerente in tutta la Capitale, garantendo maggiore visibilità e accessibilità per i pedoni.

Le nuove regole puntano a garantire:

Riduzione della velocità dei veicoli : il rialzo della carreggiata induce automaticamente gli automobilisti a rallentare, soprattutto nei pressi di scuole, ospedali e altre aree ad alta densità pedonale;

: il rialzo della carreggiata induce automaticamente gli automobilisti a rallentare, soprattutto nei pressi di scuole, ospedali e altre aree ad alta densità pedonale; Sicurezza per pedoni e ciclisti : il rialzo garantisce un percorso più visibile e sicuro, riducendo il rischio di incidenti;

: il rialzo garantisce un percorso più visibile e sicuro, riducendo il rischio di incidenti; Accessibilità per le persone con disabilità : si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità e di chi ha mobilità ridotta, prevedendo un accesso facilitato e senza barriere architettoniche;

: si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità e di chi ha mobilità ridotta, prevedendo un accesso facilitato e senza barriere architettoniche; Promozione della mobilità sostenibile: l’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di mobilità dolce e sostenibile, orientata a incentivare il trasporto pubblico, i percorsi pedonali e l’uso delle biciclette.

Nuovi attraversamenti pedonali, gli standard da rispettare

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono vere e proprie “piattaforme” realizzate in corrispondenza degli attraversamenti stradali. Si tratta di piccoli rialzi della carreggiata, simili a dossi, che costringono gli automobilisti a ridurre la velocità per evitare scossoni. Questo tipo di infrastruttura, già adottata in diverse città europee, rappresenta una soluzione efficace per proteggere i pedoni, soprattutto in prossimità di scuole e ospedali.

Le linee guida approvate stabiliscono criteri tecnici e dimensionali per la realizzazione di queste piattaforme. Ogni attraversamento dovrà rispettare standard specifici, in termini di:

Altezza e pendenza : per garantire il rallentamento dei veicoli senza compromettere la sicurezza della marcia;

: per garantire il rallentamento dei veicoli senza compromettere la sicurezza della marcia; Segnaletica verticale e orizzontale : ogni attraversamento sarà dotato di segnaletica chiara e visibile, con segnali luminosi e pittogrammi a terra per avvisare gli automobilisti in anticipo;

: ogni attraversamento sarà dotato di segnaletica chiara e visibile, con segnali luminosi e pittogrammi a terra per avvisare gli automobilisti in anticipo; Materiali e rivestimenti: si presterà attenzione anche ai materiali utilizzati, con soluzioni resistenti agli agenti atmosferici e antiscivolo per garantire la sicurezza anche in condizioni di pioggia.

Le statistiche dimostrano che la velocità dei veicoli è uno dei fattori principali degli incidenti stradali urbani. Aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti significa ridurre la velocità in punti strategici della città. Gli attraversamenti rialzati rappresentano una soluzione concreta e immediata.

Più sicurezza per le persone con disabilità

Oltre al controllo della velocità, questi dispositivi promuovono un approccio più inclusivo e rispettoso delle persone con disabilità, che spesso trovano difficoltà a superare attraversamenti non adeguati. La presenza di una piattaforma rialzata favorisce l’attraversamento di persone in carrozzina o con mobilità ridotta, garantendo una transizione agevole tra il marciapiede e la strada.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Consulta per la sicurezza stradale di Roma Capitale, presieduta da Enzina Fasano, per il lavoro di progettazione e proposta delle linee guida. La Consulta, composta da esperti, rappresentanti dei cittadini e attivisti per la mobilità sostenibile, ha lavorato in sinergia con l’amministrazione capitolina per mettere a punto un sistema di sicurezza stradale più efficace e omogeneo.

Le linee guida rappresentano solo il primo passo di un progetto più ampio. Nei prossimi mesi, l’amministrazione si concentrerà sulla fase operativa, che prevede la mappatura dei punti critici e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in tutta la città. Gli interventi prioritari saranno effettuati nelle vicinanze di scuole, ospedali e fermate dei mezzi pubblici, dove il flusso pedonale è maggiore e dove i rischi di incidenti sono più elevati.

Prossimo step la pianificazione operativa

Per Giovanni Zannola, l’iniziativa non è solo un’azione tecnica, ma anche un simbolo di una nuova visione di mobilità urbana. Gli attraversamenti pedonali rialzati diventano parte di una strategia più ampia per creare una città più vivibile e sicura. Questa visione si colloca in una prospettiva di mobilità dolce, in cui pedoni e ciclisti hanno pari dignità rispetto agli automobilisti.

Questo approccio si collega alle altre misure già messe in campo dall’amministrazione per favorire l’uso di mezzi pubblici, biciclette e la riduzione dell’uso dell’automobile privata (anche perchè è in corso di innalzamento il tasso di inquinamento dell’aria, ndr). L’adozione di infrastrutture come gli attraversamenti rialzati contribuisce a creare una città più vivibile, riducendo gli incidenti e promuovendo una mobilità sicura e inclusiva.

Dopo l’approvazione delle linee guida, il prossimo passo sarà la pianificazione operativa. Saranno i singoli Municipi, insieme agli uffici tecnici e alla Consulta per la Sicurezza Stradale, a individuare le aree prioritarie in cui installare gli attraversamenti rialzati. L’obiettivo è garantire la massima uniformità nei progetti e creare standard visivi e tecnici che facilitino il riconoscimento e l’uso sicuro di queste strutture. L’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati avverrà progressivamente, dando priorità alle aree sensibili, come le vicinanze di scuole e ospedali, e ai luoghi segnalati dai cittadini.