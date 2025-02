Roma, lunedì 24 febbraio nuovo sciopero dei trasporti per metro, bus e ferrovie regionali

Una nuova giornata di disagi per i trasporti pubblici per i cittadini di Roma e del Lazio. Lunedì 24 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato Usb, che coinvolgerà la rete Atac, i bus gestiti dagli operatori privati e Cotral, incluse le ferrovie Metromare e Roma-Nord.

Lo sciopero arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente agitazione di Atac del 15 febbraio e in un periodo già segnato da diverse tensioni nel settore della mobilità, con nuovi scioperi ferroviari nazionali programmati per marzo.

A complicare ulteriormente la situazione, nella stessa giornata è previsto un secondo sciopero di 4 ore nel settore aereo, che riguarderà i lavoratori di EasyJet e Aeroitalia.

Orari e fasce di garanzia dello sciopero di lunedì 24 Febbraio

Come in ogni sciopero dei trasporti, saranno garantite alcune fasce orarie di servizio, ma per il resto della giornata si prevedono forti disagi per pendolari e viaggiatori.

Gli orari delle fasce di garanzia:

Servizi regolari:

Dall’inizio del servizio fino alle 8:30;

Dalle 17:00 alle 20:00.

Possibili interruzioni:

Dalle 8:30 alle 17:00;

Dalle 20:00 fino a fine servizio.

Inoltre, potrebbero verificarsi stop anche nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio, coinvolgendo le linee di bus notturne.

Anche il servizio al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, situato in via Silvio D’Amico 38, e il Contact Center 06/57003 potrebbero subire disagi e rallentamenti nel corso della giornata.

Quali mezzi saranno coinvolti?

Lo sciopero colpirà gran parte della rete del trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio. Le interruzioni potranno riguardare:

Le linee della metropolitana di Roma (Metro A, B/B1 e C);

I tram e gli autobus Atac;

I bus gestiti dagli operatori privati in servizio nella Capitale;

I bus Cotral e le ferrovie extraurbane Metromare e Roma Nord.

Per chi si sposta in aereo, potrebbero esserci ritardi e cancellazioni dei voli EasyJet e Aeroitalia nella fascia di sciopero delle 4 ore.

Perché i lavoratori scioperano?

Le principali motivazioni alla base dell’agitazione sindacale riguardano:

Il mancato adeguamento salariale per il triennio 2024-2026

Le condizioni contrattuali dei lavoratori nel settore dei trasporti pubblici

Usb denuncia una crescente precarizzazione del lavoro e una retribuzione inadeguata rispetto al costo della vita, chiedendo migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali adeguati.

Questa mobilitazione si inserisce in un contesto di forti tensioni tra i sindacati e le aziende di trasporto pubblico, con i lavoratori che lamentano turni sempre più pesanti e retribuzioni ferme da anni, mentre il servizio offerto ai cittadini continua a essere caratterizzato da disservizi cronici, ritardi e mezzi inadeguati.

Un periodo caldo per il trasporto pubblico: altri scioperi in vista

Quello di lunedì non sarà l’unico sciopero del settore dei trasporti pubblici:

Il 18 marzo è in programma lo sciopero nazionale ferroviario, inizialmente previsto per il weekend del 22-23 febbraio e poi posticipato. Questo potrebbe avere forti ripercussioni sul traffico ferroviario a livello nazionale, coinvolgendo anche le linee regionali.

Questa escalation di scioperi conferma un malessere profondo nel settore della mobilità pubblica in Italia, con sindacati e lavoratori che lamentano politiche inadeguate e mancanza di investimenti strutturali, mentre i cittadini continuano a pagare il prezzo di un servizio inefficiente.

Disagi in vista: come muoversi il 24 febbraio?

Per chi deve spostarsi a Roma e nel Lazio lunedì 24 febbraio, sarà fondamentale organizzarsi con anticipo per evitare attese interminabili e blocchi improvvisi. Alcuni consigli:

Verificare in tempo reale le condizioni del servizio tramite i canali ufficiali di Atac e Cotral.

Prediligere le fasce di garanzia (fino alle 8:30 e tra le 17:00 e le 20:00) per i propri spostamenti.

Considerare mezzi alternativi, come il car sharing, i taxi o i servizi di mobilità sostenibile (monopattini e bike sharing).

Se si viaggia in aereo, controllare lo stato del volo con la compagnia prima di recarsi in aeroporto.

Un lunedì di passione per pendolari e viaggiatori

Lo sciopero del 24 febbraio rischia di mandare in tilt la mobilità di Roma e del Lazio, con disagi per migliaia di lavoratori, studenti e turisti.

L’agitazione sindacale è solo l’ultima di una lunga serie di proteste nel settore dei trasporti, che evidenziano problemi strutturali ancora irrisolti, sia in termini di condizioni lavorative che di qualità del servizio per i cittadini.

Nel frattempo, gli utenti del trasporto pubblico romano si preparano a una nuova giornata nera, con il rischio che la paralisi della mobilità diventi la norma piuttosto che l’eccezione.