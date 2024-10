Roma, inseguimento al Prenestino: investito un vigile urbano

Attimi di paura in via dei Gordiani, dove un veicolo si è dato alla fuga dopo un controllo nei pressi di un campo nomadi

Il quartiere Prenestino è ancora una volta al centro di un episodio di violenza che ha messo a rischio la vita di un agente della Polizia Locale. Era un controllo di routine quello che la pattuglia del V Gruppo Prenestino stava effettuando nei pressi del campo nomadi di via Gordiani, un luogo noto per l’alta tensione e la difficile gestione della sicurezza. Ma la situazione è rapidamente degenerata in un inseguimento ad alta velocità.

Prenestino, ferito un agente

Tutto è iniziato quando un’automobile, una vecchia berlina sgangherata, è uscita dal campo a tutta velocità. Il conducente ha ignorato l’alt intimato dagli agenti, preferendo invece accelerare, scatenando così una caccia all’uomo per le strade del quartiere.

L’inseguimento sembrava concludersi in via Anagni. Il veicolo, ormai stretto dalla pressione della pattuglia, si è fermato per un attimo. Ma la calma era solo apparente. Non appena uno degli agenti è sceso dall’auto per effettuare il controllo, il conducente ha nuovamente messo in moto l’auto, questa volta puntando deliberatamente verso l’agente, investendolo senza alcuna esitazione.

Quest’ultimo ha estratto l’arma di ordinanza e ha aperto il fuoco contro le gomme dell’auto in fuga. I proiettili hanno colpito gli pneumatici anteriori, ma ciò non è bastato a fermare il folle alla guida. La vettura, sebbene danneggiata, ha proseguito la sua corsa, sfrecciando per le strade cittadine in una disperata e pericolosa fuga.

Veicolo sotto sequestro

Tuttavia, la Polizia Locale non ha mollato la presa. Gli agenti, a bordo dell’auto di servizio, hanno continuato l’inseguimento in modo coordinato, finché, poco più tardi, il veicolo è stato finalmente bloccato in via delle Betulle.

Uno degli occupanti del mezzo è stato fermato e identificato dalle forze dell’ordine, mentre il veicolo, si è scoperto, era privo di assicurazione, e le autorità stanno ora verificando se fosse stato rubato.