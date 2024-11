Roma. Indagine ACoS: migliora qualità vita, crolla igiene urbana

Roma si presenta con un volto in miglioramento, ma non ancora privo di ombre, secondo i dati della XVII indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali, condotta da ACoS (Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale). I risultati, raccolti attraverso un campione statisticamente significativo di 5.760 cittadini, mettono in luce una tendenza positiva che riflette le iniziative in corso della Giunta Gualtieri. Tuttavia, alcune criticità persistono.

Indagine ACoS, intervistati circa 6mila cittadini

Il dato che cattura subito l’attenzione è il voto medio attribuito alla qualità della vita a Roma: un incoraggiante 6,60. Un punteggio che non solo è al di sopra della sufficienza, ma che consolida una tendenza al miglioramento osservata negli ultimi anni. Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, ha commentato con soddisfazione i risultati: “È incoraggiante riscontrare una distribuzione omogenea dei giudizi su tutti i territori e Municipi. Questo ci stimola a proseguire con determinazione nel percorso di trasformazione e rilancio della città.”

L’indagine, svolta a giugno, ha cercato di restituire un quadro dettagliato del vissuto dei cittadini romani, segmentando i dati in base ai diversi Municipi. La ripartizione territoriale ha evidenziato che in nessuna zona di Roma la qualità della vita è valutata sotto la sufficienza. Questo è un segnale di uniformità che riflette l’impegno delle istituzioni a diffondere i benefici della governance cittadina in modo equo.

L’analisi dettagliata dei servizi pubblici offre uno spaccato interessante e variegato. Tra i servizi più utilizzati, i parchi urbani emergono come una risorsa apprezzata dall’80% degli intervistati. Seguono i trasporti pubblici, con il 73% di utenti che utilizzano regolarmente i bus e il 72% che si avvale della rete metropolitana. Questi dati segnalano una forte dipendenza da parte della popolazione dai trasporti pubblici, confermando la centralità di questi servizi nella vita quotidiana dei romani.

Igiene urbana non sufficiente

Le farmacie comunali si attestano al 67% di utilizzo, seguite da musei, cimiteri e il sistema di sosta a pagamento, che oscillano tra il 61% e il 63%. Al di sotto del 60%, ma comunque con una base consistente di utenti, troviamo i servizi culturali e ricreativi, come il Bioparco e le biblioteche comunali, e i taxi, utilizzati dal 43% del campione. I servizi sociali e gli asili nido, invece, sono meno richiesti, coprendo solo un quarto della popolazione.

Nonostante il quadro prevalentemente positivo, l’indagine non ha mancato di mettere in luce le aree più critiche. L’igiene urbana continua a rappresentare un nodo irrisolto, con la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade che faticano a raggiungere la sufficienza. L’amministrazione è ben consapevole di questa situazione e ha destinato sforzi consistenti per migliorare il settore. A tal proposito, il progetto del termovalorizzatore viene indicato come un intervento strategico per rivoluzionare la gestione dei rifiuti in città.

Il futuro di Roma, così come delineato dalle strategie della Giunta Gualtieri, è fatto di grandi cantieri e investimenti significativi. Le opere legate al Giubileo e i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono interventi di rilievo che, sebbene al momento causino inevitabili disagi, promettono una città più vivibile e moderna. “Siamo certi che questi lavori contribuiranno a ridurre le disuguaglianze tra centro e periferie”, ha ribadito Svetlana Celli, sottolineando la visione di una Roma inclusiva e proiettata verso il futuro.

Il miglioramento costante resta l’obiettivo dichiarato, e l’indagine ACoS rappresenta un faro per indirizzare le politiche pubbliche. La Presidente dell’Assemblea Capitolina ha accolto con “grande senso di responsabilità e attenzione” i risultati, impegnandosi a rafforzare l’efficacia delle azioni amministrative e rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei cittadini.