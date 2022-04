Roma, incidente in zona Montagnola: morta l’attrice Ludovica Bargellini

Roma, zona Montagnola, tragico incidente avvenuto verso l’una di questa notte, tra il 18 e 19 aprile, alla periferia sud di Roma, all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. La vittima, 35 anni, è l’attrice e costumista Ludovica Bargellini.

Incidente zona Montagnola: la vittima è deceduta in ospedale

Dopo esser stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove è morta pochi minuti dopo l’arrivo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri.

Ludovica Bargellini era laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia a Roma e attrice teatrale prsso il Tetro azione a Roma, Bargellini era un volto noto dello spettacolo e aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope oltre che per gli spot pubblicitari di Campari e Sky – Now Tv.

