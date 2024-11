Roma, incendio nella notte a Colli Aniene: auto distrutte

Una notte che i residenti di via Vito Giuseppe Galati, nel quartiere Colli Aniene di Roma, difficilmente dimenticheranno. Alle prime ore dell’alba, intorno alle 4:30 del 28 novembre, un violento incendio ha devastato sedici automobili e un furgone parcheggiati lungo la strada. Il rogo, che ha svegliato l’intero quartiere, ha costretto numerosi residenti a lasciare in fretta e furia le proprie abitazioni mentre le fiamme avanzavano minacciose.

Le prime testimonianze raccolte sul posto descrivono una scena apocalittica. “Erano le 4:42 quando tutte le auto nel parcheggio hanno iniziato a bruciare. Un disastro”, racconta un residente visibilmente scosso. “Abbiamo sentito un rumore sordo, come un’esplosione, poi il fumo ha iniziato a entrare dalle finestre. Il palazzo è stato evacuato immediatamente”. Per diverse famiglie, la notte si è trasformata in un’angosciosa attesa per poter tornare nelle loro case, concesse nuovamente solo dopo il controllo e la messa in sicurezza della zona.

L’incendio ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto con cinque mezzi specializzati – identificati come 10A, AB10, 3A, AB12 e il carro autoprotettori. Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficili dall’intensità delle fiamme e dalla quantità di veicoli coinvolti, sono durate circa tre ore, concludendosi intorno alle 7:30 del mattino.

L’intervento ha scongiurato il rischio di ulteriori danni alle abitazioni vicine, ma il bilancio dei danni materiali è pesante: diciassette veicoli completamente distrutti, ora carcasse completamente annerite.

La scena è ora al vaglio delle forze dell’ordine e della Polizia Scientifica, intervenute per raccogliere elementi utili a stabilire la causa e l’origine del rogo. Al momento non si registrano feriti.