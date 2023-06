(Adnkronos) – Un palazzo è andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, in zona Colli Aniene a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Sette le persone ustionate, cinque quelle intossicate. L'intervento è in corso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

