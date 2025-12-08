Roma, il piano trasporti per il Natale 2025: potenziamenti, gratuità e iniziative per giovani e turisti

Fino al 6 gennaio a Roma ZTL estese, linee gratuite, più corse su bus e metro, rete tram ripristinata e viaggi gratuiti per i giovani

Con l’arrivo delle festività natalizie, Roma si prepara a uno dei periodi più densi per la mobilità cittadina. Tra shopping, appuntamenti religiosi e un previsto aumento dei turisti in occasione dell’Anno Santo, il Comune ha presentato un piano dei trasporti articolato e potenziato, attivo dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, giorno di chiusura della Porta Santa. L’obiettivo è garantire una rete efficiente, ridurre la congestione del traffico nelle zone centrali e favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.

ZTL Centro e Tridente: orari estesi a Roma nel periodo natalizio

Per contenere l’ingresso dei veicoli privati nelle strade più trafficate, dal 6 al 24 dicembre l’orario della ZTL Centro Storico e della ZTL Tridente sarà esteso tutti i giorni dalle 6:30 alle 20:00, la misura è finalizzata a favorire gli spostamenti pedonali e, soprattutto, l’uso dei mezzi pubblici. Unica eccezione il 25 dicembre, quando la ZTL sarà disattivata, mentre dal 26 dicembre al 6 gennaio è previsto il ritorno all’orario standard, con chiusura alle 18:00.

Linee Free1, Free2 e 100: trasporto gratuito verso il cuore della città

Anche per il 2025 tornano le linee gratuite Free1, Free2 e 100, operative dalle 9:00 alle 21:00. I servizi collegano i grandi parcheggi di scambio e le aree di sosta agevolata con il centro storico, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’auto privata.

La Free1 unisce la zona di Termini con largo Chigi, la Free2 collega la stazione Ostiense con il Tridente, mentre la linea 100 serve l’asse Villa Borghese–Piazza di Spagna.

Anche questa misura è stata pensata per intercettare gli automobilisti prima di entrare nel Centro storico e facilitare gli spostamenti di romani e turisti.

Potenziamenti della rete bus e metro nei fine settimana

Per gestire il maggiore flusso di passeggeri previsto nelle settimane che precedono il Natale e durante i weekend festivi, Atac ha programmato corse aggiuntive sulle principali linee portanti.

Sulla metropolitana, la linea A vedrà 16 corse aggiuntive nei sabati e 58 nelle giornate festive, mentre la linea B sarà potenziata con 16 corse extra sia nei sabati sia nei festivi.

Il potenziamento interesserà anche numerose linee bus ad alta frequentazione, tra cui 70, 80, 85, 160, 170, 301, 718 e 916, con l’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa e aumentare la capacità di carico per i giorni più affollati.

Orari speciali per Vigilia, Natale e Capodanno

Come consuetudine, il programma prevede modifiche al servizio nelle giornate festive.

Il 24 dicembre bus e metro circoleranno fino alle 21:00, con l’attivazione della rete notturna dalle 23:30.

Il 25 dicembre il servizio sarà ridotto alle fasce 8:30–13:00 e 16:30–21:00.

Il 31 dicembre la metropolitana, insieme ad alcune linee bus strategiche, sarà attiva fino alle 2:30 della notte. Dalle 2:30 alle 8:00 sarà invece in funzione la rete notturna, mentre l’1 gennaio il servizio riprenderà progressivamente dalle ore 8:00.

Natale in Tour 2025: viaggi gratuiti per i giovani del Lazio

Accanto al piano comunale, la Regione Lazio lancia una misura dedicata alle nuove generazioni. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026, i giovani tra 16 e 25 anni residenti nel Lazio potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi regionali Cotral e Trenitalia. La misura, denominata “Natale in Tour 2025”, permette spostamenti liberi su treni e autobus in seconda classe, incluse le linee Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo.

Per partecipare è necessario attivare la Carta Giovani digitale “Bella X Noi” tramite app ufficiale. L’iscrizione richiede SPID o Carta d’Identità Elettronica; per i minorenni è prevista la registrazione tramite un genitore. Restano esclusi i servizi Leonardo Express, Civitavecchia Express e le tratte non gestite da Trenitalia.

La Regione ha stanziato 400mila euro per sostenere il programma, che punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico, ridurre l’impatto delle auto private e avvicinare i giovani alla scoperta del territorio laziale durante le festività.

Abbonamento “Christmas in Tour” e agevolazioni per il car sharing

Il piano municipale si arricchisce anche dell’abbonamento “Christmas in Tour”, dal costo di 10 euro, valido nei weekend e nelle giornate del 31 dicembre e 5 gennaio. Il titolo consente l’utilizzo della rete Atac e dei parcheggi di scambio, offrendo un’opzione economica per chi vuole muoversi in città senza utilizzare l’auto.

Per il car sharing è previsto un bonus da 50 euro per i nuovi abbonamenti sottoscritti entro il 6 gennaio, mentre gli utenti già registrati potranno usufruire di una tariffa ridotta di circa il 40% sul costo dei noleggi.

Rete tram: il ritorno dopo i lavori sulla Tangenziale Est

Accanto ai potenziamenti in vista del periodo natalizio, dal inizio servizio di oggi, lunedì 8 dicembre, tornerà quasi completamente operativa la rete tram di Roma, dopo i lavori ANAS che avevano imposto la sospensione del servizio.

Le linee 2, 5 e 19L riprenderanno il servizio ordinario, mentre per le linee 3 e 8 sono previste interruzioni serali dal 9 al 14 dicembre per lavori di rinverdimento del binario al Parco del Celio.

La linea 14 resterà limitata a Termini–Largo Preneste per consentire le opere preliminari della futura tramvia Togliatti, con bus navetta dedicati sulla tratta restante.

Il piano trasporti 2025 si presenta particolarmente ricco e articolato, con misure volte a migliorare la qualità degli spostamenti in un questo periodo dell’anno. Potenziamenti, linee gratuite, agevolazioni e iniziative regionali disegnano un sistema più accessibile e orientato alla sostenibilità, con l’obiettivo di aiutare i cittadini, i pendolari e i visitatori, a scegliere il trasporto pubblico, in sostituzione dell’auto privata.

