Roma, il 7 marzo la quarta edizione di “RomaRose – Non solo 8 marzo” dedicata alle donne

Locandina dell'evento "RomaRose - Non solo 8 marzo"

È tutto pronto per la quarta edizione di RomaRose – Non solo 8 marzo, l’evento promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina che si terrà venerdì 7 marzo alle 17:30 nella suggestiva Sala della Protomoteca in Campidoglio. Una serata dedicata alle donne che, con il loro talento e la loro determinazione, hanno lasciato un segno nei più diversi ambiti della società.

“RomaRose”, i dettagli

“Celebriamo il talento, l’umanità e la forza delle donne che, giorno dopo giorno, rendono il mondo un posto migliore” ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, sottolineando l’importanza di un impegno costante per la parità di genere, partendo proprio dalle istituzioni.

L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più profondo, intrecciandosi con i valori del Giubileo 2025: pace, solidarietà e speranza. Un filo conduttore che guiderà la premiazione di donne che hanno segnato la storia contemporanea, contribuendo in modo significativo ai campi della cultura, innovazione, scienza, impegno sociale e diritti umani. Un omaggio a storie di coraggio, visione e determinazione, capaci di costruire ponti tra culture diverse e promuovere il dialogo e la pace.

In un ideale passaggio di testimone, a consegnare i riconoscimenti saranno alcune delle vincitrici delle passate edizioni, testimoni di una staffetta che non si esaurisce con un premio, ma che continua nel segno della crescita e della condivisione.

Tra le autorità presenti alla cerimonia ci saranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il questore di Roma Roberto Massucci, insieme a rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni. A condurre l’evento sarà Elenoire Casalegno, volto noto della televisione italiana. Una serata per celebrare le donne, riconoscerne il valore e ribadire l’impegno per un futuro più equo, in cui il talento femminile possa trovare sempre più spazio e riconoscimento.