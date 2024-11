Roma, grande successo per l’iniziativa “Il canile va in città”

Una giornata indimenticabile, carica di speranza e solidarietà, quella di ieri al Parco Schuster, dove l’iniziativa “Il canile va in città” ha richiamato centinaia di cittadini, amanti degli animali e famiglie, pronti a dare il proprio supporto ai cani dei rifugi di Roma. Un evento che non è passato inosservato, trasformando l’area verde dell’VIII Municipio in un palcoscenico d’affetto, con protagonisti a quattro zampe che, per una volta, hanno potuto sfilare sul “red carpet” come vere star.

“Il canile va in città”, adottati cinque cani

Tra gli ospiti d’onore, l’Assessora all’Agricoltura e Ambiente Sabrina Alfonsi, la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, e rappresentanti dell’Assemblea Capitolina e del Municipio VIII. Tutti presenti per sottolineare l’importanza della sensibilizzazione e della promozione delle adozioni, in una città dove il legame con gli animali è radicato ma sempre bisognoso di attenzione e cura.

“Non avevamo dubbi”, ha dichiarato con emozione la Garante degli animali Patrizia Prestipino. “Quando presenti dei cani che trascorrono la loro vita chiusi in gabbia, non puoi che avere una risposta di affetto e amore.” E così è stato. I cani, alcuni timidi, altri più spavaldi, hanno sfilato sotto gli occhi commossi di un pubblico che li ha accolti con applausi, sorrisi e, soprattutto, grande partecipazione.

L’evento ha registrato risultati incoraggianti: cinque cani sono stati prenotati per l’adozione e sono state effettuate 35 microchippature gratuite, un servizio fondamentale per garantire che ogni animale abbia un’identità e un padrone responsabile. Ma ciò che ha colpito di più è stato il calore umano, la folla di romane e romani che ha mostrato sincero interesse per la causa. “La cosa davvero importante,” ha sottolineato Prestipino, “è stata la presenza di centinaia di persone che hanno applaudito questi cani come delle vere star. Ora speriamo che inizino delle adozioni responsabili, questo è il nostro scopo.”

Prossimo appuntamento entro Natale

L’evento non sarà un caso isolato. “Il canile va in città” verrà ripetuto con cadenza regolare, e il prossimo appuntamento è già fissato per il periodo natalizio. Con l’avvicinarsi delle festività, l’auspicio è che altri cani possano trovare una casa calda e accogliente, e che le famiglie siano ispirate a fare un regalo davvero speciale a se stesse: quello dell’amore incondizionato di un animale.

“Perché non è mai né troppo presto né troppo tardi,” ha concluso Prestipino con un sorriso pieno di speranza, “per aprire il proprio cuore alla meravigliosa esperienza che è quella dell’adozione di un animale.” Le sue parole riecheggiano un messaggio che va oltre l’evento: quello di una città che vuole continuare a prendersi cura dei suoi amici più fedeli, non solo con iniziative simboliche ma con gesti concreti.