Roma. Fontana di Trevi ridotta ad una “piscinetta”, l’ironia del web

In corso lavori di manutenzione straordinaria: disposta una piscinetta temporanea per il lancio di monetine. La risposta dei social

Da qualche settimana, i turisti in visita a Roma si saranno accorti che l’aspetto iconico della famosa Fontana di Trevi è cambiato: per via dei lavori di manutenzione straordinaria, infatti, decisi e condotti dalla Sovrintendenza Capitolina, è stato disposto lo svuotamento della fontana, creando una scena decisamente insolita che non ha mancato di attirare l’attenzione del web.

Fontana di Trevi, terzo restyling in 35 anni

I lavori, avviati il 7 ottobre, rientrano nell’ambito del programma Pnrr-Caput Mundi, con un costo complessivo di circa 330mila euro. L’intervento, programmato per durare tre mesi, non è certo il primo restauro che interessa la fontana. Già tra il 1989 e il 1991 si era provveduto a un intervento complessivo, seguito nel 1999 da una manutenzione della parte centrale. L’ultimo importante restauro si è svolto nel biennio 2014-2015 e ha richiesto ben 17 mesi di lavoro, ma ha restituito ai romani e al mondo intero la Fontana di Trevi in tutto il suo splendore. In questa occasione, l’obiettivo è garantire il mantenimento della sua struttura ed evitare danni ulteriori causati dal passare del tempo e dall’inquinamento atmosferico.

La fontana, ora svuotata ma comunque uno dei monumenti più amati della Capitale, non ha perso il suo fascino magnetico, ma ha lasciato molti turisti di fronte a una vista inaspettata. Anziché scorrere nell’ampia vasca, l’acqua è sostituita da una piscina temporanea, un invito alternativo a continuare la tradizione di lanciare monetine per esprimere desideri. Le reazioni, documentate in una foto virale pubblicata sulla popolare pagina Instagram Welcome to Favelas, sono state immediate e perlopiù sarcastiche.

Tra i commenti che hanno catturato più attenzione, spiccano: “Pensa se hai fatto 14 ore di aereo per la Fontana di Trevi e te ritrovi na piscinetta comunale” e “Non ci sono più le #fontanaditrevi di una volta…”. Questo esempio di umorismo romano, noto per la sua capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più serie, si è diffuso rapidamente, facendo della fontana in manutenzione una sorta di attrazione a sé stante.