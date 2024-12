Roma. Eur, domenica la XIII edizione di “Roma Urbs Mundi”

Si alza il sipario sulla XXIII edizione della “Roma Urbs Mundi”, la storica corsa su strada che ogni anno anima il quartiere EUR di Roma. L’evento, in programma per domenica 15 dicembre, vedrà la partecipazione di atleti professionisti, amatori e appassionati di corsa, che si sfideranno su un percorso certificato e misurato di 10 km.

“Roma Urbs Mundi”, partenza alle ore 8:30

La competizione, inserita nel Calendario Nazionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), è valida anche come Campionato Regionale sui 10 km, rendendola una tappa fondamentale per gli atleti del Lazio.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le ore 7:00 in viale dell’Industria, all’altezza di Piazzale dell’Industria, dove avverrà anche la partenza della gara, prevista per le ore 8:30. Da qui, i podisti affronteranno un percorso che si snoderà tra le principali strade del quartiere EUR, con il ritorno finale al punto di partenza.

Il percorso toccherà diversi punti simbolici dell’EUR, come viale della Pittura, Piazza John Kennedy e viale della Civiltà del Lavoro, passando anche per viale dell’Arte, via delle Tre Fontane e viale Umberto Tupini, solo per citarne alcuni.

Previsti tre diverse griglie

Per gestire al meglio il flusso degli atleti e garantire sicurezza e ordine, la partenza sarà suddivisa in tre griglie:

Top Runner (pettorale verde menta) : atleti d’élite, i professionisti della corsa, che competono per la vittoria assoluta e il titolo regionale;

: atleti d’élite, i professionisti della corsa, che competono per la vittoria assoluta e il titolo regionale; Gara competitiva (pettorale giallo) : riservata ai partecipanti iscritti alla corsa ufficiale valida per il Campionato Regionale;

: riservata ai partecipanti iscritti alla corsa ufficiale valida per il Campionato Regionale; Corsa non competitiva (pettorale rosa): spazio dedicato agli amatori e agli appassionati di corsa, che parteciperanno senza l’obbligo di certificato medico e senza fini di classifica;

Questa suddivisione consente a tutti di prendere parte all’evento, rendendolo accessibile sia ai corridori esperti sia ai semplici appassionati.

Le modifiche alla viabilità

La corsa avrà un forte impatto sulla circolazione stradale del quartiere EUR e delle vie limitrofe. Le autorità hanno predisposto una serie di divieti di transito e modifiche al traffico per garantire la sicurezza di atleti e cittadini.

Divieti attivi dalle 4:00 del 15 dicembre (fino a cessate esigenze)

Viale e Piazzale dell’Industria

Viale della Pittura

Piazza John Kennedy

Viale della Civiltà del Lavoro (tratto da via Cristoforo Colombo a piazza John Kennedy)

(tratto da via Cristoforo Colombo a piazza John Kennedy) Viale della Letteratura

Divieti attivi dalle 7:30 del 15 dicembre (fino a cessate esigenze)

Viale dell’Arte (semicarreggiata da viale dell’Artigianato a viale della Letteratura)

(semicarreggiata da viale dell’Artigianato a viale della Letteratura) Viale dell’Artigianato (semicarreggiata da piazza Santo Domingo a viale dell’Arte)

(semicarreggiata da piazza Santo Domingo a viale dell’Arte) Piazza Santo Domingo (semicarreggiata da via delle Tre Fontane a viale dell’Artigianato)

(semicarreggiata da via delle Tre Fontane a viale dell’Artigianato) Via delle Tre Fontane (semicarreggiata da piazza Barcellona a piazza Santo Domingo)

(semicarreggiata da piazza Barcellona a piazza Santo Domingo) Piazza Barcellona

Via Romolo Murri

Piazza Ferruccio Parri

Viale Egeo (semicarreggiata da viale dei Primati Sportivi a piazza Ferruccio Parri)

(semicarreggiata da viale dei Primati Sportivi a piazza Ferruccio Parri) Viale dei Primati Sportivi

Viale della Tecnica (da Largo M. K. Ataturk a viale del Ciclismo)

(da Largo M. K. Ataturk a viale del Ciclismo) Viale del Ciclismo (da viale della Tecnica a Largo del Ciclismo)

(da viale della Tecnica a Largo del Ciclismo) Largo del Ciclismo

Viale dell’Umanesimo (da via dell’Esperanto a Largo M. K. Ataturk)

(da via dell’Esperanto a Largo M. K. Ataturk) Viale Umberto Tupini (da Largo M. K. Ataturk a viale Europa)

(da Largo M. K. Ataturk a viale Europa) Viale Umberto Tupini (semicarreggiata da viale dei Santi Pietro e Paolo a fronte viale Europa)

(semicarreggiata da viale dei Santi Pietro e Paolo a fronte viale Europa) Viale Umberto Tupini (da viale dell’Astronomia a piazza Ferruccio Parri)

(da viale dell’Astronomia a piazza Ferruccio Parri) Viale America (da viale Umberto Tupini a via Cristoforo Colombo)

(da viale Umberto Tupini a via Cristoforo Colombo) Via Cristoforo Colombo (complanare, da Viale Europa a Viale America)

(complanare, da Viale Europa a Viale America) Viale Europa (semicarreggiata da viale Umberto Tupini a via Cristoforo Colombo)

(semicarreggiata da viale Umberto Tupini a via Cristoforo Colombo) Via Cristoforo Colombo (complanare, da Piazza Guglielmo Marconi a Piazzale dell’Industria)

La riapertura delle strade avverrà solo al termine della manifestazione e dopo la completa rimozione delle strutture utilizzate per la gara, comprese transenne e segnali di sicurezza.

Disposte deviazioni a molti autobus di linea

Oltre ai divieti di transito, la competizione avrà un impatto anche sul trasporto pubblico. ATAC ha comunicato le modifiche a numerose linee, con deviazioni di percorso o fermate soppresse.

Ecco le linee interessate:

30, 31, 73, 170, 708, 712, 714, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791, C7 e i collegamenti C01, C10, L05, L50, M01, M10, M02, M20.

I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle modifiche per evitare disagi e a consultare gli aggiornamenti tramite il sito web di ATAC Roma o i pannelli informativi presenti alle fermate.