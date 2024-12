Roma esulta ma non troppo | La città è al SECONDO posto in una classifica davvero esilarante, i cittadini confermano

Roma ha ottenuto un posto rilevante in una determinata classifica. Un dato che in un certo senso ha turbato molti italiani perché la realtà risulta essere molto chiara.

Roma è sicuramente una delle città più famose in assoluto in tutto il mondo. Basta pensare che di recente sono state registrate le puntate della storica soap opera americana Beautiful. Tanti sono stati coloro che hanno incrociato per le strade della città gli attori del cast che ormai fanno parte della nostra quotidianità.

La città è fonte di attrazione per coloro che sono assetati di conoscenza del passato. Infatti una meta prediletta e senza dubbio l’Anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo, che racconta lo splendore del periodo imperiale. A seguire non si possono non menzionare la Basilica di San Pietro, i Musei vaticani, il Vittoriale, il Pantheon, la Fontana di Trevi e tanto altro ancora.

Per non parlare degli eventi che sono stati organizzati in vista del Natale. Ci saranno tante aree con mercatini di prodotti artigianali e dolci tipici di questa festa tanto attesa da grandi e piccini. Saranno coinvolti dei cori che canteranno canzoni coinvolgenti e chi vorrà potrà partecipare.

In questo periodo dell’anno c’è chi si reca a Roma per trascorrere un weekend o una settimana per svago andando alla ricerca del meritato relax. Eppure non tutti la pensano allo stesso modo.

Al secondo posto Roma batte tutti

Roma, essendo una grande città, tende ad essere costantemente caotica. Chi non conosce le strade preferisce affidarsi a un taxi o semplicemente camminare. Lo scopo è proprio non stressarsi, ma chi ci vive deve fare i conti con delle realtà “scomode”.

A tal proposito c’è una notizia riportata nella pagina Instagram @weare.roma circa tre giorni fa. Ha colto tutti alla sprovvista perché la capitale romana è la seconda in una nota classifica. Andiamo a scoprire in cosa si è ottenuto questo posto.

Un dato allarmante, la cruda realtà

“Il Lazio è la seconda regione più colpita dal fenomeno del burnout derivato dal lavoro, preceduta solo dalla Lombardia. La provincia con più richieste d’aiuto è Milano seguita subito, al secondo posto, da Roma. Siamo tutti perfettamente consci di quanto stress il lavoro possa recarci, ma non sempre ci rendiamo conto di quanto dannoso possa essere questo circolo a lungo andare”. E non è finita qui.

“Stando ai dati INAIL, quest’anno i casi dichiarati di burnout sono aumentati del 17,9%, e questo solo rispetto al 2023”, ecco cosa è stato riportato per iscritto nel post con più di 25.000 like. Questo è un segno che il contenuto piace perché del resto rispecchia la realtà dei fatti.