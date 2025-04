Roma e Lazio, prevista allerta meteo gialla per venerdì 25 aprile: tutte le informazioni

La zona coinvolta è quella comprendente il fiume Aniene. Raccomandate prudenza in presenza di rovesci intensi

Dopo giorni di sole e temperature miti, sembra tornare l’instabilità atmosferica su parte del territorio laziale. Il Sistema di Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allertamento valido a partire dalla mattinata di venerdì 25 aprile 2025 e per le successive 9-12 ore. Il bollettino prevede precipitazioni da isolate a sparse, con possibili rovesci o temporali, in particolare sui settori interni dell’Appennino laziale. Le quantità di pioggia previste oscillano tra il debole e il moderato, ma resta alta l’attenzione per eventuali criticità puntuali.

Il Centro Funzionale Regionale ha infatti valutato un’allerta gialla per criticità idrogeologica da temporali sulla Zona E della Regione Lazio, che comprende l’area del fiume Aniene. Una zona già sensibile sotto il profilo idrometeorologico, dove anche piogge di breve durata possono avere effetti localizzati significativi.

L’avviso, sebbene non preveda scenari gravi, invita alla prudenza soprattutto in presenza di rovesci intensi, che potrebbero generare ruscellamenti, piccoli allagamenti e cadute di rami nelle aree più esposte. L’attenzione è rivolta anche ai sottopassi, alle zone collinari e alle aree verdi della Capitale, dove in passato eventi simili hanno creato disagi alla circolazione.

La Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24, resta a disposizione della cittadinanza per informazioni, segnalazioni e interventi. È possibile contattarla al numero verde 800 854 854 oppure allo 06 67109200.