Roma è la nuova città della TOMBOLA | Napoli superata di misura, domenica evento nazionale nella Capitale

Non si gioca la Tombola solo a Napoli, ma anche nella capitale italiana! Tuttavia è stata introdotta una modifica davvero sensazionale. Andiamo a scoprire dove bisogna recarsi.

La tombola è un gioco da tavolo e consiste nell’associare ad alcuni numeri, che vanno dal 1 al 90, un determinato significato a sfondo umoristico. Andando nello specifico, sarebbe nata nel 1734 durante una discussione sul gioco del letto tra il Re Carlo di Borbone e Padre Gregorio Maria Rocco.

I partecipanti sono tenuti a dare una somma di denaro che verrà poi data come premio. Il tutto ruota attorno alla casualità, dal momento che il gioco consiste nell’estrarre dei numeri in modo casuale e chiamarli così i partecipanti segnano qualora fossero presenti nella propria cartella.

In queste serate ci si riunisce con i propri familiari e tra i vari giochi viene proposta la tombola e di solito chi chiama i numeri è colui che conosce il significato che la Smorfia napoletana gli attribuisce. Le risate sono assicurate.

Tuttavia non necessariamente bisogna stare nel capoluogo partenopeo per vivere questi momenti piacevoli. È stata proposta una tombola davvero originale nella capitale italiana a partire dal 26 dicembre 2024. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La tombola non si gioca solo a Napoli, ma anche a Roma

Ai tempi di Carlo III di Borbone fu deciso che il Lotto doveva essere sospeso durante il Natale perché avrebbe distratto i fedeli dalla preghiera. I cittadini decisero di inventare un gioco a carattere familiare utilizzando un cesto di vimini, detto “panariello”, con dei numeri disegnati sulle cartelle. Da allora il gioco viene proposto nel periodo in cui si gioisce alla nascita di Gesù Cristo.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sarà possibile trascorrere dei giorni dediti al divertimento da giovedì 26 a domenica 29 dicembre dalle 11:30 fino alle 14:30. Ma in che cosa consisterà? Andiamo a scoprire cosa sarà proposto sia a grandi che avvicini.

Un gioco alternativo e originale per grandi e piccini

L’evento si terrà all’interno della Sala degli elefanti al Bioparco di Roma nel Viale del Giardino Zoologico. È situato nella porzione settentrionale di Villa Borghese, è quello più antico d’Italia e ospita 1.200 animali di 150 specie tra mammiferi, uccelli e rettili. L’Area blu ospita gli animali del mondo marino, a seguire ci sono l’Area dei gufi, delle scimmie, dei Leoni, del rinoceronti bianchi, degli oranghi, delle giraffe e tanto altro ancora.

Ed è proprio qui che gli organizzatori hanno proposto una tombola speciale dove non ci saranno dei numeri, bensì di animali del parco. Si sceglierà una cartella e, dopo averle distribuite, avrà inizio il gioco condotto dagli animatori del momento. Verranno estratti non i numeri, ma gli animali e i partecipanti dovranno individuare sulla propria cartella. Sono previsti dei premi non solo per la tombola, ma anche per l’ambo, la terna, la quaterna e la cinquina.