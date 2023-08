Roma, crolla pino di 20 metri in cortile: feriti tre minori

(Adnkronos) – Tre ragazzini di 12, 14 e 16 anni sono rimasti feriti ieri sera in un condominio di un palazzo Ater di via Recanati a Roma, nel quartiere San Basilio, dove è caduto un pino di 20 metri. I tre sono stati portati in codice rosso rispettivamente al Bambin Gesù, al Pertini e al Gemelli. L'area è stata sequestrata dalla Polizia Locale. Sul posto anche i vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

