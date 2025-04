Roma, controlli straordinari a Piazza Bologna: sanzioni, sequestri e denunce nella movida del sabato sera

Sabato sera a Roma abbastanza movimentato in zona Piazza Bologna. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, affiancati dal Nucleo Radiomobile e dal personale dell’Asl, hanno dato vita a un’operazione di controllo straordinario che ha scandagliato la movida giovanile del quartiere. Un’azione coordinata che rientra nelle strategie disposte dal Prefetto Lamberto Giannini e definite all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di arginare fenomeni di microcriminalità, consumo di sostanze stupefacenti e violazioni alle norme di sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Movida a Piazza Bologna: presenti sostanze stupefacenti e fiumi di alcol

Tra i risultati più rilevanti emersi durante la serata, la denuncia di un giovane romano di 25 anni trovato alla guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico riscontrato era oltre i limiti consentiti dal Codice della Strada, motivo per cui i militari hanno proceduto immediatamente al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo.

Non si è fermata alla strada l’azione dei Carabinieri. Quattro esercizi pubblici sono stati ispezionati durante la serata. Due di questi hanno riportato sanzioni amministrative: uno per irregolarità nella documentazione di valutazione dei rischi, un elemento fondamentale per garantire condizioni di lavoro sicure per il personale; l’altro per carenze igienico-sanitarie e difetti strutturali, a testimonianza di quanto ancora sia diffusa una gestione poco attenta agli standard richiesti.

La serata di controlli ha fatto emergere anche un altro fenomeno mai realmente sopito: l’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Sette persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish. Per loro è scattata la segnalazione al Prefetto come consumatori, oltre a una sanzione amministrativa.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 90 persone, controllato 40 veicoli e ispezionato 4 locali pubblici, in una piazza che è osservata speciale per il suo ruolo centrale della vita notturna romana.