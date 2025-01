Roma, col rimedio all’inglese ora si vive più SICURI | In queste strade potrai circolare senza pensieri, ecco perché

D’ora in poi le strade romane saranno più sicure per la gioia dei cittadini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Roma è una delle città più note in assoluto del mondo con i suoi 2.748.641 abitanti. È il comune più popoloso d’Italia e il terzo dell’Unione Europea dopo Berlino e Madrid. Custodisce un patrimonio artistico culturale privo di paragoni, è stato il luogo di origine della lingua latina, Capitale dell’impero romano d’Occidente e la Caput Mundi.

E non solo…È il cuore della cristianità cattolica con la Città del Vaticano. Ospita anche le sedi di tre organizzazioni nelle Nazioni Unite: il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, del programma alimentare mondiale e l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura.

Inoltre è visitata da tantissimi turisti nell’arco di un anno, soprattutto nei periodi festivi perché in tanti organizzano ben volentieri qualche weekend o addirittura una settimana per contemplare le sue bellezze storico architettoniche.

Per non parlare della buona cucina, considerata una delle migliori dell’area mediterranea. Non a caso tra una visita turistica e l’altra si approfitta dei pasti per gustare i migliori piatti proposti dai menù. Tra questi possiamo menzionare la carbonara e la gricia. Nonostante ciò Roma ha anche i suoi lati negativi e per questo motivo gli alti vertici hanno deciso di intervenire.

Novità in arrivo nella Capitale italiana

Le grandi città hanno anche la sfortuna di essere al centro di notizie riguardanti la criminalità e la scarsa sicurezza che i cittadini protestano. Questo accade soprattutto in zone specifiche, ragion per cui è stato inevitabile prendere dei provvedimenti.

Secondo quanto riportato sul sito ansa.it pare che nella capitale italiana arriveranno tante novità inerenti alla vigilanza, all’ordine e alla sicurezza delle strade. Andiamo a scoprire cosa ha riferito il Prefetto Lamberto Giannini sull’argomento.

Più sicurezza per i cittadini romani

“A breve attueremo delle zone con controlli molto rafforzati e presidi a partire dalle zone di Termini e dell’Esquilino”, ecco parole confortanti per chi frequenta spesso queste aree per svariati motivi. La stazione non è un luogo sicuro, soprattutto di notte. Per questo motivo in tanti hanno sempre espresso il timore di aggirarsi da soli per quelle strade. Purtroppo spesso capita di imbattersi in situazioni spiacevoli per via di terzi poco raccomandabili, però ora le cose cambieranno per la gioia dei cittadini.

Nonostante tutto Roma offre diverse zone residenziali sicure: Cornelia, Prima Porta, Labaro, Cesano e Martignano e il Foro Italico. Anche i Parioli e il Nomentano sono aree note per il loro prestigio e tranquillità. Questo dimostra che ogni città ha sia dei lati positivi che negativi. Ciò che conta è evitare il più possibile determinate situazioni e con le novità introdotte senza dubbio la percentuale di imbattersi in esse calerà drasticamente.