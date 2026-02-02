Roma-Cassino, tre giorni di stop su Frosinone: pendolari dirottati sui bus e cambio obbligato a Colleferro

La sveglia suona uguale, ma il viaggio no: nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026 la stazione di Frosinone entra in modalità “cantiere” e, di riflesso, la linea Roma-Cassino cambia pelle. I regionali subiscono variazioni, limitazioni e cancellazioni su più relazioni e, per molti, la parola d’ordine diventa una sola: bus sostitutivo.

Frosinone chiusa come snodo: il ponte pedonale che cambia i flussi

Il motivo non è un dettaglio tecnico qualunque: nello scalo ciociaro si lavora al nuovo sovrappasso pedonale, l’opera che promette di “tagliare” la dipendenza dal sottopasso e di rendere più fluido il passaggio da un fronte all’altro della stazione. È una di quelle trasformazioni che, quando sarà pronta, si noterà ogni giorno; intanto però chiede il conto sotto forma di deviazioni e cambi obbligati.

E non finisce qui: Frosinone è dentro un restyling iniziato nel 2024, finanziato da RFI con circa 20 milioni di euro, in sinergia con il Comune, con l’obiettivo dichiarato di rendere lo scalo più accessibile e più integrato con la città.

Bus sostitutivi: dove si sale, dove si scende, cosa cambia davvero

Trenitalia indica bus sulle tratte Colleferro–Frosinone, Colleferro–Cassino e Colleferro–Roccasecca. Tradotto nella vita reale: chi punta Roma spesso deve raggiungere Colleferro in bus e poi proseguire in treno verso Termini. E al ritorno si ripete il percorso al contrario, con la variabile più antipatica di tutte: il traffico.

Occhio alle fermate, perché non sempre sono “davanti” alla stazione. A Frosinone l’indicazione è precisa: Stallo Cotral presso Piazza Sandro Pertini. A Roma Termini si scende in Via Giolitti 10, a Roma Tiburtina in Piazzale Spadolini. Anche Cassino cambia appoggio, con fermata in Viale Ivanoe Bonomi. Se sbagli punto, perdi tempo e la coincidenza diventa un miraggio.

Colleferro diventa il bivio obbligato: treni limitati, partenze “spostate”

Non è solo questione di bus: gli avvisi di infomobilità raccontano un quadro fatto di corse che, in quelle date, terminano a Colleferro oppure partono da Colleferro, perché Frosinone non può gestire il passaggio regolare dei convogli. In alcune fasce orarie compaiono anche cancellazioni. Risultato: meno “certezze” e più attenzione ai dettagli prima di uscire di casa.

Un consiglio concreto: non affidarti al ricordo degli orari feriali. Verifica la soluzione aggiornata sui canali ufficiali (app e sito), perché Trenitalia segnala che i canali di vendita riportano già le modifiche del periodo.

Il colpo di coda la notte: RM228 cancellato, resta RM63B

C’è una modifica che merita un post-it sul frigorifero per chi rientra tardi: il bus RM228 (Frosinone 23:50 – Cassino 01:10) è cancellato nei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio. La sostituzione indicata è il RM63B (Colleferro 23:20 – Cassino 02:01). In pratica, se contavi su Frosinone come punto di partenza notturno, devi ripensare tutto e spostarti prima su Colleferro.

“Mini Termini” a Frosinone: cosa arriverà entro fine lavori

Il fastidio di oggi serve a costruire lo scalo di domani: RFI descrive un atrio più ampio e luminoso, con struttura in acciaio e vetro, facciate riqualificate e soprattutto il nuovo sovrappasso pedonale (circa 57 metri) coperto da pannelli fotovoltaici. L’accesso è previsto con ascensori e scale in una struttura vetrata su due livelli, con ingresso diretto da via Pergolesi e connessioni verso parcheggi e scambio intermodale.

Per i pendolari, la promessa è chiara: meno strozzature, più accessibilità, una stazione che non sia solo “passaggio”, ma nodo vero. Nel frattempo, però, il weekend 6-8 febbraio va affrontato come si fa con le giornate complicate: partenza anticipata, fermate segnate, coincidenze controllate, piano B già pronto in tasca.