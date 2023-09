Roma. Carta d’Identità Elettronica, Open Day il 9 e 10 settembre: Municipio II, III, VII, VIII e XI

La Carta d’identità elettronica (Cie) è un documento d’identità che permette anche di attivare una propria identità digitale. Utilizzare l’identità digitale della Cie sarà più facile: si potrà accedere ai servizi digitali della Pa, come Inps e Agenzia delle Entrate, semplicemente con una password e il proprio smartphone. In passato, invece, era necessario avere sempre sotto mano la carta vera e propria, oltre a un lettore di smart card per il proprio computer.

Alla sua scadenza, la carta d'identità cartacea può essere sostituita con la carta d'identità elettronica, per la quale è richiesto un costo di 16,79 euro, giustificato però dalle sue molteplici funzioni e dalle migliorie che essa porta al suo interno.

I vantaggi della carta d’identità elettronica riguardano la sicurezza delle informazioni contenute al suo interno e la possibilità di utilizzarla come strumento di identificazione in rete per i servizi telematici.

Roma, Open Day 9 e 10 settembre

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel weekend del 9 e del 10 settembre 2023 con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipio II, III, VII, VIII e XI nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica.

Come richiedere la carta d’identità elettronica

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il portale Agenda Cie del Ministero dell’Interno nella giornata di venerdì 8 settembre a partire dalla ore 9.00 collegandosi al sito (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

“Anche questo weekend è attivo il servizio di Open Day per il rilascio della CIE. Saranno 5 i Municipi coinvolti che, insieme alla consueta apertura dei tre Ex Punti Informativi Turistici del centro città, garantiranno l’emissione di circa 700 carte d’identità.

Andiamo avanti con la strategia di rafforzamento sia dei canali ordinari sia di quelli straordinari per migliorare la fruizione di un servizio importantissimo per la cittadinanza.

Il mio ringraziamento va ai Municipi, agli Ufficiali di Anagrafe e ai Dipartimenti Capitolini competenti per il consueto impegno che assicurano in tutti i fine settimana.”, ha commentato l’Assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci.

Per richiedere la carta d’identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Municipi, sedi e orari di apertura

Municipio II: la sede di Via Dire Daua 11, sarà aperta sabato 9 dalle ore 8.30 alle 13.00;

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45, sarà aperta sabato 9 dalle ore 8.00 alle 13.00;

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11, sarà aperta sabato 9 dalle ore 8.30 alle 16.30;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50, sarà aperta sabato 9 dalle ore 8.30 alle 15.30;

Municipio XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 9 dalle ore 8.00 alle 16.00.

Giorni e orari apertura ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 9 settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 10 settembre dalle ore 8.30 alle 12.30.

