Roma capitale del public procurement: al via il 6 e 7 novembre il Global Forum 2025

Un focus speciale sarà dedicato al ruolo strategico delle PMI e ai nuovi modelli di governance delle catene di approvvigionamento

La capitale diventerà il punto di incontro mondiale per i protagonisti del procurement pubblico grazie alla prima edizione dell’International Convention on Public Procurement – Global Forum on Public Procurement | Innovation, Sustainability & Policy Trends 2025, organizzata da ADACI (Associazione Italiana di Procurement & Supply Management), ADACI Formanagement e IFPSM Europe.

La due giorni si svolgerà presso il prestigioso Roma Eventi – Fontana di Trevi Conference Centre e offrirà un’occasione unica di confronto internazionale sulle sfide e le opportunità degli appalti pubblici in un contesto globale in rapida evoluzione.

Professionisti, funzionari governativi, ricercatori e accademici a confronto sulle nuove sfide globali del procurement pubblico

Durante le due giornate di lavori, i partecipanti approfondiranno i principali trend e le sfide emergenti del procurement pubblico, tra cui:

l’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sui processi di acquisto;

sui processi di acquisto; le conseguenze delle nuove dinamiche economiche e geopolitiche globali;

globali; l’evoluzione dei principi di sostenibilità, inclusione, equità e tutela ambientale nelle politiche di procurement.

Un focus speciale sarà dedicato al ruolo strategico delle PMI e ai nuovi modelli di governance delle catene di approvvigionamento, con l’obiettivo di stimolare un dialogo concreto tra il settore pubblico e quello privato e favorire la crescita di un sistema più efficiente, trasparente e sostenibile.

Per conoscere il programma completo e tutte le informazioni sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale

Le organizzazioni promotrici

IFPSM, International Federation of Purchasing and Supply Management, fondata a Londra nel 1974, riunisce oltre 40 associazioni nazionali e più di 250.000 operatori del procurement nel mondo, che gestiscono un volume d’acquisto complessivo superiore a 3,4 trilioni di dollari. L’organizzazione promuove lo sviluppo di processi di procurement sostenibili e standard internazionali per la certificazione delle competenze professionali.

ADACI, nata nel 1968, è l’associazione italiana di riferimento per i manager e gli operatori del procurement e della supply chain. Da oltre 56 anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale e professionale del settore, rilasciando attestazioni di Qualità e Qualificazione Professionale riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi della Legge 4/2013.

ADACI FORMANAGEMENT, società di formazione e consulenza del gruppo, con sede a Milano, promuove programmi di aggiornamento e percorsi di specializzazione “in house” e “interaziendali” per le realtà pubbliche e private.