Roma-Ostia Half Marathon, domenica 1° marzo viabilità modificata e 28 linee bus deviate

Domenica primo marzo si correrà la 51ª edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la tradizionale mezza maratona di 21,097 chilometri che collega il quartiere Eur al litorale romano. Un appuntamento sportivo di rilievo per la Capitale che comporterà, come ogni anno, significative modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, in particolare lungo l’asse di via Cristoforo Colombo.

La partenza è prevista al mattino dal PalaEur, con avvio scaglionato tra le 8.50 e le 9.30. L’arrivo sarà alla rotonda di Ostia, in piazzale Cristoforo Colombo, al termine di un percorso che attraverserà alcune delle principali arterie dell’Eur prima di immettersi sulla Colombo in direzione mare.

Nel dettaglio, il tracciato si snoderà da piazzale Pierluigi Nervi su un primo tratto della Colombo, per poi interessare viale Europa, viale Tupini, piazza Atatürk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Da qui gli atleti percorreranno l’intero asse della Colombo fino al litorale, con arrivo alla rotonda di Ostia.

Le modifiche alla viabilità scatteranno nelle prime ore della giornata. Già dalle 4 del mattino è prevista la chiusura della Colombo tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico in direzione Ostia, contestualmente all’avvio degli allestimenti. Alle 7 è in programma il raduno dei partecipanti all’altezza di viale America, mentre alle 8 la chiusura sulla Colombo si estenderà all’altezza di piazzale 25 Marzo 1957, sempre in direzione mare.

Alle 8.50 partirà la gara paralimpica, seguita tra le 9 e le 9.30 dalle tre onde degli altri atleti. I primi arrivi a Ostia sono attesi intorno alle 10. Dalle 11.30, in concomitanza con lo smontaggio delle strutture nella zona di partenza, è prevista la riapertura al traffico della Colombo in direzione Ostia nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocammino. Il tempo massimo di gara scadrà alle 13, con termine fissato alle 13.30. La conclusione definitiva della manifestazione, con smontaggio delle strutture nell’area di arrivo e sul lungomare Vespucci, è prevista per le 16, orario in cui la viabilità tornerà regolare.

Ci saranno effetti sul trasporto pubblico. Saranno 28 le linee bus di Atac interessate da modifiche o deviazioni: C7, C13, 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 763L, 767, 771, 777, 778, 779F, 780, 788, 791 e n070. Quattro linee – 06, 014, 070 e n070 – subiranno variazioni già dal giorno precedente. Dalle 7.30 di sabato, infatti, prenderanno il via le operazioni di allestimento nell’area di piazzale Cristoforo Colombo, con conseguenti deviazioni per le linee interessate.

Per agevolare gli spostamenti verso il litorale, Cotral ha annunciato un potenziamento del servizio sulla ferrovia Roma-Lido. Sono previste tre corse aggiuntive in partenza dalla stazione Colombo alle 11.40, 13.08 e 14.36, e tre ulteriori corse da Porta San Paolo alle 10.56, 12.24 e 13.52.

La stessa Cotral ha comunicato che, per fronteggiare eventuali criticità legate al sovraffollamento, saranno predisposti sei autobus di scorta presso il nodo di Colombo, pronti a entrare in servizio qualora necessario.

La Roma-Ostia rappresenta un appuntamento sportivo consolidato nel calendario cittadino, ma comporta inevitabili ripercussioni sulla mobilità urbana lungo uno degli assi viari più importanti della Capitale.

Per aggiornamenti e approfondimenti sulla mobilità romana, è possibile seguire anche Odissea Quotidiana.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana