R.I.P. Francesco Totti, la commemorazione e il funerale | Centinaia di persone con le lacrime agli occhi: è stata una vittima

I fan di Francesco Totti sono preoccupati per ciò che hanno appreso nelle ultime ore. Qualcuno dovrà farsene una ragione per ciò che è successo di recente.

Tutti sono concordi nel dire che Francesco Totti sia uno dei calciatori più apprezzati nel mondo dello sport italiano. È stato attaccante e centrocampista e con la Nazionale Italiana ed è diventato nel 2006 campione del mondo! Tra l’altro è stato anche Vicecampione di Europa nel 2000.

La critica lo ha definito un calciatore con controllo di palla, un preciso passaggio in profondità e un tiro potente con entrambi i piedi. Inoltre era in grado di smarcare il compagno in spazi ristretti ed è stato un ottimo tiratore di punizioni e rigori.

Negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione per via del matrimonio ormai archiviato con Ilary Blasi. La coppia ha avuto tre figli e adesso vedono i genitori accanto ad altre persone: il padre con Noemi Bocchi e la madre con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

In queste ore non si parla che di Francesco Totti per una notizia a dir poco inaspettata. La maggior parte degli italiani è rimasta letteralmente a bocca aperta.

Addio Francesco Totti, la notizia ha spiazzato

Sul sito gazzetta.it è stata riportata la notizia che riguarda proprio l’ex capitano della Roma. Chi non ha avuto modo di seguire un programma televisivo non sa di cosa si sta parlando. Di conseguenza è inevitabile che l’annuncio della scomparsa di Francesco Totti abbia colto tutti alla sprovvista.

In realtà le cose stanno diversamente. Nella faccenda è coinvolto un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Per scoprire cosa è successo basta semplicemente proseguire nella lettura.

“Francesco nostro che sei nei cieli”

Non c’è alcun pericolo per Francesco Totti. In pratica è stato una delle vittime di R.I.P., Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video composto da 5 puntate che sono andate in onda il 9 ottobre 2025. Si tratta di un format comico americano che consiste nel prendere in giro personaggi famosi presenti, i quali non possono difendersi fino a che non hanno la parola.

Edoardo Ferrario, ha avuto i riflettori puntati addosso e ha proposto al pubblico la preghiera “Francesco nostro che sei nei cieli”. Questi pochi secondi della prima puntata sono stati pubblicati su varie piattaforme social e hanno ottenuto un inaspettato successo. Ciò significa che non c’è nulla di cui preoccuparsi, Francesco Totti è in splendida forma per la gioia di chi lo ha seguito fine dai suoi primi esordi in campo.