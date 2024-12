Roma Atac: ArrivederC1, evento per l’addio ai Mercedes Citaro C1

“ArrivederC1” non è solo un addio, ma un modo per riflettere su quanto il trasporto pubblico sia stato parte integrante della vita quotidiana di tanti romani

Dal 31 dicembre, gli storici autobus Mercedes Citaro C1 lasceranno le strade della Capitale. Con un evento speciale, organizzato da Atac e Odissea Quotidiana, gli appassionati celebrano l’ultimo viaggio di un mezzo che ha segnato due decenni di trasporto pubblico romano.

Dal primo gennaio 2025, i Mercedes-Benz Citaro C1 non circoleranno più sulle strade di Roma. Questi autobus, entrati in servizio tra il 2004 e il 2005, rappresentano un pezzo importante della storia del trasporto pubblico della città: equipaggiati con motori Euro 3, sono stati tra i protagonisti della mobilità urbana per due decenni, ma con l’avanzamento del rinnovo della flotta Atac, è giunto il momento di salutarli.

Un’icona della mobilità romana

I Mercedes Citaro C1, con una capienza di 109 passeggeri e spazi dedicati per persone a mobilità ridotta, sono stati progettati per rispondere alle esigenze di un trasporto urbano appena entrato negli anni 2000. La serie, numerata 8101-8201, contava 101 esemplari inizialmente distribuiti nei depositi Atac, con alcuni successivamente ceduti a Roma TPL e ad altre aziende della città metropolitana.

I primi modelli si distinguevano per una livrea grigia con una fascia rossa amaranto, un tocco di stile poi abbandonato a favore del grigio uniforme e, nonostante gli anni, questi autobus hanno continuato a servire la città in modo affidabile, affrontando l’usura del tempo e le sfide del traffico romano.

Tra le curiosità, nel 2018 alcune vetture furono dotate di tornelli per sperimentare l’obliterazione del biglietto a bordo, un progetto che, però, durò solo pochi mesi. Oltre alla serie suburbana, Atac aveva già introdotto altre varianti dei Citaro: 200 mezzi urbani tra il 2004 e il 2005 e 183 esemplari extraurbani tra il 2001 e il 2003, tutti parte di un progetto ambizioso di ammodernamento della flotta.

L’eredità dei Citaro C1

Il saluto ai Citaro C1 non segna la fine della loro eredità. Dal 2021, Atac ha introdotto i Mercedes Citaro C2 Hybrid, dotati di tecnologie avanzate e motorizzazioni più ecologiche, questi nuovi autobus, più efficienti e sostenibili, assicurano la continuità del marchio sulle strade romane e rappresentano un passo avanti verso un trasporto pubblico più moderno e green.

L’evento “ArrivederC1”

Per celebrare l’addio ai Citaro C1, Atac ha organizzato l’evento speciale “ArrivederC1” il 31 dicembre 2024 e gli appassionati potranno partecipare a una gita “commemorativa” a bordo di uno degli ultimi esemplari ancora in servizio.

L’iniziativa, gratuita ma su prenotazione, prevede un percorso che toccherà vari punti della città, da Anagnina a Porta Maggiore, attraversando quartieri iconici e offrendo ai partecipanti l’opportunità di scattare foto e condividere ricordi.

Il programma include diverse soste per permettere la salita e la discesa dei passeggeri e per immortalare questo momento storico:

10:00 – Anagnina

11:25 – EUR Fermi

13:30 – Mancini

14:35 – Porta Maggione

15:45 – Anagnina

Un invito a partecipare

Chi desidera unirsi all’evento può prenotarsi tramite il modulo dedicato disponibile online, con un limite massimo di 50 partecipanti.

L’organizzazione garantisce un’esperienza sicura e accessibile, anche per le persone a mobilità ridotta.

I partecipanti sono invitati a condividere le proprie foto sui social, taggando gli account ufficiali di Odissea Quotidiana e Atac, o a inviarle via email per contribuire alla celebrazione collettiva di questo importante capitolo della storia del trasporto pubblico romano.

Un viaggio nella memoria

“ArrivederC1” non è solo un addio, ma anche un modo per riflettere su quanto il trasporto pubblico sia stato parte integrante della vita quotidiana di tanti romani. Mentre diamo il benvenuto a una flotta più moderna, salutiamo con affetto i Citaro C1, ricordando le migliaia di chilometri percorsi e le storie vissute a bordo.

Per maggiori dettagli sull’evento e altre curiosità sul trasporto pubblico romano, visitate il blog Odissea Quotidiana e seguite i nostri canali social.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana