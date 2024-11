Roma, aperto il bando 2024 per l’imprenditoria femminile

Per “L’impresa made in Roma al femminile” saranno stanziati 500mila euro. Bando aperto fino al prossimo 11 dicembre

La città di Roma rinnova il suo impegno a favore dell’imprenditoria con l’edizione 2024 del bando “L’impresa made in Roma al femminile”, un’iniziativa che guarda al futuro con un focus specifico sull’empowerment delle donne nel mondo del business. La mission è sostenere e potenziare l’imprenditoria femminile, incentivando progetti capaci di rigenerare le aree urbane più fragili della Capitale.

Il bando, aperto fino all’11 dicembre 2024, mette in campo 500 mila euro in contributi a fondo perduto, una cifra significativa destinata a micro e piccole imprese già esistenti o di nuova costituzione. Un’opportunità imperdibile per chi ha idee innovative e voglia di investire in un territorio che necessita di nuova linfa imprenditoriale. L’ammontare del contributo è compreso tra il 50 e il 70% dell’importo complessivo del piano di investimento, per un massimo di 80 mila euro a progetto. Un sostegno economico che può fare la differenza per le imprenditrici che vogliono mettere in pratica le loro visioni e trasformare i loro sogni in realtà concrete.

L’impegno verso l’imprenditoria femminile non è solo un principio ispiratore, ma un pilastro su cui si fonda l’intera iniziativa. I progetti presentati da imprese costituite prevalentemente da donne riceveranno un punteggio specifico, un riconoscimento dell’importanza del ruolo delle imprenditrici nel tessuto economico cittadino. Non si tratta solo di sostenere le donne nella creazione e gestione di imprese, ma anche di dare valore alla loro capacità di innovare, di rispondere alle sfide con resilienza e di contribuire in modo significativo allo sviluppo delle aree più vulnerabili della città.

La promozione della cultura imprenditoriale al femminile ha, infatti, un duplice obiettivo: generare opportunità economiche e creare un modello di inclusione sociale che possa essere replicato anche in altre città. L’economia romana, grazie a iniziative di questo tipo, si pone all’avanguardia nella lotta per una maggiore equità di genere nel mondo del lavoro.