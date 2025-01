Roma, allo spazio Esperienza Europa l’evento commemorativo per David Sassoli

In occasione dei tre anni dalla sua morte, l’evento “L’Europa non è un incidente della storia” ha visto la partecipazione del Sindaco e di numerosi studenti

Presso lo spazio Esperienza Europa a Piazza Venezia, si è tenuto l’evento commemorativo “L’Europa non è un incidente della storia”, dedicato all’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso l’11 gennaio 2022 in seguito alle conseguenze della riacutizzazione del mieloma, con il quale era alle prese da anni. L’iniziativa ha riunito figure di spicco della politica italiana ed europea, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto.

All’evento presenti anche studenti liceali

Nel suo intervento, Raffaele Fitto ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto da Sassoli durante i difficili anni della pandemia: “David Sassoli, pur nelle diversità politiche, ha sempre messo al centro il rispetto e il lavoro comune. Ha affrontato con grande responsabilità una fase complessa, contribuendo a trovare soluzioni che hanno permesso all’Europa di uscire da una condizione di difficoltà”. Fitto ha poi evidenziato come l’approccio di Sassoli, basato su reciprocità e rispetto, sia un esempio importante per affrontare le sfide attuali.

Anche il sindaco di Roma ha ricordato con affetto e stima l’ex presidente del Parlamento Europeo: “David univa forza e mitezza, sempre con la persona al centro. Il cattolicesimo democratico che guidava la sua visione lo rendeva un politico e un uomo delle istituzioni straordinario. Ogni cantiere del PNRR a Roma è una dimostrazione concreta del suo impegno per un’Europa vicina ai cittadini”. Gualtieri ha ribadito il valore dell’eredità di Sassoli, che continua a ispirare chi lavora per il progresso della comunità europea.

La commemorazione è stata resa speciale grazie alle esibizioni musicali curate da Tudor Laurini, musicista e content creator, e impreziosita dalla presenza degli studenti degli istituti I.C. Mozart, I.C. Visconti di Roma e del liceo Catullo di Monterotondo. La partecipazione dei giovani è stata simbolica, riflettendo l’importanza di trasmettere ai ragazzi i valori di un’Europa solidale e inclusiva.