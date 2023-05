Roma, alla stazione Tiburtina posteggio taxi fantasma

Purtroppo ancora oggi alla stazione tiburtina di Roma i clienti hanno difficoltà a trovare un taxi nonostante le nostre ripetute segnalazioni in questi giorni nulla è cambiato è quanto dichiara in un nota il segretario regionale della Fast-Confsal T.P.N.L Taxi.

Continua il problema con il posteggio fantasma che i clienti non riescono ad individuare per mancanza di indicazioni specifiche e assolutamente invisibile ad occhio perché nascosto dietro alberi e un maga chiosco adibito alla vendita dei giornali. Il nuovo posteggio oltre ad essere invisibile non viene usato dai tassisti perché gli stessi lo reputano assolutamente non idoneo e pericoloso per l’incolumità propria e dei clienti stessi.

Purtroppo nei giorni scorsi si sono create situazioni spiacevoli con la polizia locale di Roma Capitale che minacciava sanzioni ai tassisti che stavano svolgendo il lavoro usando il vecchio e provvisorio posteggio.

Per quanto sopra elencato i tassisti hanno molte perplessità nel recarsi alla stazione tiburtina e purtroppo tutto ciò crea un disservizio alla clientela con la quale ci scusiamo ma non è colpa nostra se questa amministrazione non riesce a fornirci un posteggio adeguato in cui lavorare in sicurezza.

