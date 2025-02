Roma, accoltellato durante un tentativo di rapina alla stazione di Trastevere: 16enne in codice rosso

Un’altra notte di violenza a Roma, questa volta davanti alla stazione ferroviaria di Trastevere, teatro di un’aggressione brutale ai danni di un ragazzo di 16 anni, accoltellato durante un tentativo di rapina. Il giovane, romano, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è stato ricoverato in codice rosso e si trova attualmente in prognosi riservata.

Secondo le prime informazioni, il minorenne sarebbe stato circondato da un gruppo di aggressori, che hanno tentato di derubarlo. “Erano in gruppo, volevano rapinarmi”, avrebbe dichiarato il ragazzo agli agenti accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto.

Le indagini: si cerca il branco di aggressori

Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta ricostruendo l’accaduto attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area di piazzale Flavio Biondo, già nota per episodi di violenza e microcriminalità.

Gli investigatori stanno cercando di capire se il 16enne fosse appena sceso da un treno o se si trovasse nei pressi della stazione per altri motivi. La dinamica dell’aggressione non è ancora del tutto chiara, ma appare evidente che il giovane sia stato preso di mira da un gruppo organizzato, probabilmente specializzato in rapine ai danni di passanti e pendolari.

Gli agenti stanno esaminando le riprese delle videocamere per individuare i responsabili e ricostruire i momenti precedenti e successivi all’accoltellamento.

Trastevere, una zona pericolosa?

L’area della stazione di Trastevere è da tempo sotto i riflettori per episodi di violenza, degrado e insicurezza. Bande di giovani, sbandati e gruppi dediti a furti e aggressioni gravitano spesso nella zona, approfittando dell’alto numero di viaggiatori e pendolari.

Non è il primo episodio di criminalità registrato nei pressi dello scalo ferroviario: negli ultimi mesi, diversi residenti e commercianti hanno segnalato furti, scippi e risse che avvengono con preoccupante frequenza, spesso senza un adeguato intervento delle forze dell’ordine.

I residenti chiedono più controlli e sicurezza, denunciando un progressivo abbandono della zona nelle ore serali e notturne. L’ennesima aggressione di queste ore non fa che alimentare il clima di tensione e insicurezza.

La situazione del ragazzo e l’attesa per gli sviluppi

Al momento, il giovane accoltellato resta sotto osservazione all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono gravi, sembra che i medici siano intervenuti chirurgicamente alla milza.

La polizia continua la caccia agli aggressori, mentre cresce l’allarme per il ripetersi di episodi di violenza giovanile e rapine nei quartieri della Capitale. Le istituzioni riusciranno a rispondere a questa crescente emergenza di sicurezza?