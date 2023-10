Roma, accoltella ragazzo alla gola fuori dal bar: arrestato

(Adnkronos) – Ha avvicinato due ragazzi italiani che si trovavano all'esterno del bar in via Michele di Lando, nei pressi di piazza Bologna, dopo avere iniziato a infastidirli con domande sciocche, sventolando loro una rosa davanti, si è avventato contro i due quando hanno provato ad allontanarlo. E' stato un attimo e il 29enne marocchino ha impugnato un coltello ferendo alla gola uno dei due ragazzi, 32enne. E' stato l'amico che era con lui a trasportarlo al pronto soccorso dell'Umberto I dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il marocchino, che indossava una tuta bianca, è stato fermato poco distante dai poliziotti delle volanti. Con sè aveva ancora il coltello sporco di sangue. Erano state già due le segnalazioni del suo comportamento molesto prima sulla Tiburtina, all'altezza di Ponte Mammolo, e poi in piazzale delle Province. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

