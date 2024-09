Roma: abbonamenti trasporto pubblico Under 19 a 50 Euro anche nel 2024

L’iniziativa introdotta lo scorso anno da Roma Capitale per agevolare la mobilità giovanile nella città è stata confermata anche per il 2024. A partire dal 7 settembre 2023, tutti i residenti della Capitale di età inferiore ai 19 anni possono usufruire di un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo simbolico di 50 euro. Questa misura mira a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei giovani romani, incentivando la mobilità sostenibile e riducendo l’impatto economico sulle famiglie.

Un’iniziativa per i giovani residenti

Il provvedimento è riservato ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, residenti a Roma. Non sono previsti requisiti legati al reddito, quindi l’agevolazione è accessibile a tutti i ragazzi che soddisfano i requisiti anagrafici e di residenza. La cifra simbolica di 50 euro copre un abbonamento valido per 365 giorni, consentendo l’uso illimitato di autobus, tram, metropolitane gestiti da Atac e dei mezzi di Roma Tpl.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di stimolare un cambiamento culturale verso una maggiore consapevolezza ambientale e favorire il trasporto pubblico tra le giovani generazioni, in un contesto in cui la mobilità sostenibile sta diventando una priorità sempre più rilevante per la Capitale.

Come richiedere l’abbonamento

Per usufruire dell’agevolazione, è necessario registrarsi online tramite il sito MyAtac, la piattaforma di gestione del trasporto pubblico locale. Se il richiedente è minorenne, sarà uno dei genitori o il tutore legale a dover completare la procedura.

Le modalità per ottenere l’abbonamento variano a seconda che si possieda già una Metrebus Card personalizzata o meno.

Per chi possiede già la Metrebus Card : è sufficiente accedere a MyAtac, selezionare la sezione dedicata all’agevolazione “Roma Under 19”, compilare il form e allegare il documento d’identità. Dopo aver effettuato il pagamento di 50 euro, l’abbonamento sarà caricato sulla carta e sarà valido per 12 mesi dalla data di emissione.

: è sufficiente accedere a MyAtac, selezionare la sezione dedicata all’agevolazione “Roma Under 19”, compilare il form e allegare il documento d’identità. Dopo aver effettuato il pagamento di 50 euro, l’abbonamento sarà caricato sulla carta e sarà valido per 12 mesi dalla data di emissione. Per chi non possiede una Metrebus Card: sarà necessario pre-registrarsi su MyAtac e poi recarsi presso una biglietteria autorizzata con una fototessera e un documento di identità per ritirare la nuova Metrebus Card. Al momento del ritiro, sarà richiesto il pagamento dei 50 euro necessari per attivare l’abbonamento annuale.

Le biglietterie abilitate al rilascio della Metrebus Card sono distribuite in vari punti strategici della città, esclusi alcuni snodi di grande affluenza come Spagna e Piazza dei Cinquecento, dove non è possibile richiedere l’abbonamento Under 19.

Il rinnovo online

La procedura per rinnovare l’abbonamento è interamente digitalizzata. Gli utenti possono accedere alla sezione “Roma Under 19” del portale MyAtac e, dopo aver compilato un breve modulo e allegato il documento d’identità, sarà possibile effettuare il pagamento del rinnovo, anch’esso pari a 50 euro.

Il rinnovo non richiede la presenza fisica in biglietteria e l’abbonamento sarà ricaricato direttamente sulla Metrebus Card, con decorrenza immediata alla scadenza del precedente. In caso di abbonamenti già scaduti, il nuovo abbonamento sarà valido dal momento del pagamento. Per attivare l’abbonamento, è necessario passare la Metrebus Card nei validatori presenti nelle stazioni della metropolitana o presso le macchine emettitrici di titoli di viaggio.

Un’iniziativa finanziata da Roma Capitale

È importante sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente gli abbonamenti Metrebus Roma e non quelli Metrebus Lazio. Questo perché i fondi per questa misura sono stati stanziati da Roma Capitale, che può intervenire solo sul proprio territorio di competenza tariffaria. Questo significa che l’abbonamento Under 19 non è valido per il trasporto su rete ferroviaria regionale o per il trasporto pubblico in altri comuni della regione Lazio.

L’abbonamento annuale per gli Under 19 a 50 euro rappresenta un importante strumento per promuovere la mobilità urbana tra i giovani, sostenendo le famiglie in un momento economico complesso. Roma Capitale continua così a investire nel trasporto pubblico, un settore cruciale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere la città sempre più moderna e accessibile. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale spera di formare una generazione di giovani più attenti all’uso consapevole dei mezzi pubblici, riducendo l’uso delle automobili e contribuendo a un ambiente urbano più sostenibile.