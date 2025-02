Roma, a Pasqua arriva l’Archeotram: i dettagli

A partire dalla prossima Pasqua, Roma arricchirà la sua offerta turistica e culturale con l’introduzione dell’Archeotram, una nuova linea tranviaria pensata per far scoprire ai passeggeri le meraviglie storiche e archeologiche della città eterna. Questo progetto mira a coniugare il trasporto pubblico con un’esperienza culturale immersiva, offrendo sia ai residenti che ai visitatori un modo unico per esplorare Roma.

Archeotram, il percorso

L’Archeotram seguirà un percorso attentamente studiato per toccare alcuni dei luoghi più emblematici della capitale. La linea partirà dalla stazione di Piramide, proseguendo attraverso punti di interesse come il Colosseo, la Domus Aurea e terminerà il suo tragitto presso Palazzo Massimo, nei pressi della stazione Termini. In totale, il percorso comprenderà dieci fermate, offrendo ai passeggeri un viaggio di circa un’ora e un quarto attraverso la storia millenaria di Roma. Durante il tragitto, saranno disponibili guide multilingue e supporti audiovisivi per arricchire l’esperienza con informazioni dettagliate sui siti attraversati.

Uno degli aspetti più interessanti dell’Archeotram è la sua integrazione nel sistema di trasporto pubblico cittadino. I passeggeri potranno usufruire del servizio utilizzando un normale biglietto Atac, rendendo l’esperienza accessibile a tutti. Questa scelta sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la cultura e il turismo in modo inclusivo, facilitando l’accesso ai tesori storici della città senza costi aggiuntivi per gli utenti.

L’introduzione dell’Archeotram si inserisce nel quadro delle iniziative previste per il Giubileo del 2025, un evento che attirerà milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo. Secondo alcune stime, si prevedono circa 39 milioni di visitatori aggiuntivi a Roma durante l’anno giubilare. In questo contesto, l’Archeotram rappresenta una risposta concreta per migliorare la mobilità urbana e offrire un servizio che unisce trasporto e cultura, contribuendo a gestire l’afflusso di visitatori e a valorizzare il patrimonio storico della città.

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come l’Archeotram rappresenti un passo significativo verso una mobilità sostenibile e culturale. “Questo progetto dimostra come sia possibile integrare efficacemente il trasporto pubblico con la valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico, offrendo ai cittadini e ai turisti un servizio innovativo e di qualità”, ha dichiarato.