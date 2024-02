Roma 4-0 Cagliari, poker show all’Olimpico: De Rossi vola in zona Champions

Prestazione super della Roma che annienta il Cagliari e si porta a -1 dall’Atalanta quarta. La doppietta di Dybala e le reti di Pellegrini e Huijsen archiviano la pratica rossoblù e regalano a De Rossi la terza vittoria consecutiva.

Primo Tempo

Subito vantaggio in avvio per la Roma: da azione d’angolo un rimpallo favorisce Pellegrini che, solo davanti a Scuffet, deve solo spingere il pallone in rete. Occasione per il raddoppio per la Roma: grande cross dalla sinistra di Angelino che trova l’inserimento di Cristante, buono il tiro di prima intenzione del centrocampista ma il palo gli nega la gioia del gol. I giallorossi trovano il 2-0 al 23′ con Dybala, pescato a centro area da un assist illuminante di Pellegrini e bravo a battere Scuffet a tu per tu. Il Cagliari va vicino al gol al 42′ con Lapadula, bravo nel crearsi lo spazio per il tiro ma Rui Patricio è attento e respinge. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara chiude la prima frazione di gioco, Roma-Cagliari 2-0.

Secondo Tempo

In avvio di ripresa la Roma cala il tris con Dybala che realizza la sua doppietta personale direttamente da calcio di rigore. Al 58′ ecco il poker dei giallorossi con Huijsen che svetta di testa da azione d’angolo e batte Scuffet sul secondo palo. La gara scorre via con la Roma in pieno controllo del gioco e del risultato. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi all’Olimpico. Roma batte Cagliari 4-0.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: il Cagliari fa poco per tenerlo impegnato. Si fa comunque trovare pronto sui timidi tentativi dei sardi.

Karsdorp 6,5: da supporto alla manovra giallorossa percorrendo più volte la fascia avanti e indietro. Buona prova la sua.

Mancini 7: il Cagliari davanti ha poche chance, il merito è anche suo che blocca sul nascere i possibili tentativi dei rossoblù.

Llorente 7: rischia sempre la giocata ma lo fa con disinvoltura e precisione chirurgica negli interventi difensivi.

Angelino 7,5: dimostra di che pasta è fatto dopo appena 8 minuti di gioco. Due palloni in area da cui nascono il vantaggio giallorosso e il seguente palo colpito da Cristante. Spina nel fianco per il Cagliari.

Paredes 7: buona la trama di gioco cucita dall’argentino che esce bene dalla pressione del Cagliari e trova linee di passaggio illuminanti per i compagni meglio appostati. L’assist per il gol di Huijsen è la ciliegina sulla torta.

Cristante 6,5: va vicino al gol su un traversone illuminante di Angelino, ma il palo gli nega la gioia. Gara sugli scudi la sua.

Pellegrini 7,5: terza gara con De Rossi in panchina e terzo gol. Ha ritrovato nuova linfa il capitano giallorosso che serve anche l’assist a occhi chiusi per il gol di Dybala.

El Shaarawy 6,5: fa il bello e il cattivo tempo sulla sinistra. L’attacco a tre esalta le qualità del faraone che mette a repentaglio l’intera retroguardia del Cagliari.

Dybala 7,5: doppietta show dell’argentino che chiude la pratica Cagliari prima con un fendente di sinistro da centro area e poi con il decimo rigore realizzato su 10 con la maglia giallorossa.

Lukaku 6: l’unico del parco attaccanti che non partecipa alla festa. Gara spuntata la sua che da più impegno nella lotta corpo a corpo con Yerry Mina piuttosto che nella ricerca del gol.

All. De Rossi 7,5: tre su tre per il nuovo mister della Roma. Nelle previsioni, la sua sarà solamente un apparizione per sei mesi, ma i risultati e la prestazione fornita sul campo, dimostrano ben altro.

