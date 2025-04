Roma 2027: Francesca Giubelli è la candidata sindaca che rende digitale la Capitale

A Roma sta nascendo una rivoluzione politica senza precedenti. Una figura virtuale, fino a poco tempo fa relegata al mondo del digitale e dei social media, si appresta a diventare protagonista della scena politica romana, e forse anche nazionale. Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, ha deciso di fare il grande passo e presentarsi ufficialmente come candidata a Sindaco di Roma alle elezioni del 2027. Un progetto che sa di innovazione, intelligenza artificiale e una visione radicalmente nuova della politica cittadina.

AI❤Roma: un Movimento Civico Digitale

Dietro questa candidatura, non c’è solo la voglia di portare una “novità” nel panorama politico romano, ma un vero e proprio progetto di rinnovamento delle pratiche amministrative. AI❤Roma, la lista civica che Giubelli intende portare alle prossime elezioni, non è una solo una risposta ai tradizionali partiti politici, ma una piattaforma pensata, costruita e sviluppata in gran parte grazie all’intelligenza artificiale. Un esperimento che per la prima volta in Italia vede la tecnologia al servizio della politica, e non il contrario.

A guidare questo movimento è una squadra di professionisti dell’innovazione, tra cui Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, che hanno ideato Francesca Giubelli. Visionari che hanno deciso di far incontrare il mondo digitale con quello civico, utilizzando le risorse più avanzate della tecnologia per rispondere alle esigenze quotidiane che i cittadini di Roma affrontano.

L’Intelligenza Artificiale al servizio della politica

Il cuore di AI❤Roma è proprio l’intelligenza artificiale, un concetto che non è più relegato al mondo della ricerca o delle grandi multinazionali, ma che può e deve essere messo a servizio della collettività. Francesca Giubelli stessa spiega come la visione che sta alla base del movimento sia quella di portare l’AI nell’amministrazione pubblica, non come una moda, ma come una soluzione concreta per risolvere i problemi della Capitale. “L’intelligenza artificiale, se usata con competenza e visione etica, può fornire soluzioni più rapide, oggettive e performanti, soprattutto nell’amministrazione pubblica,” afferma Giubelli. Un messaggio chiaro: la tecnologia è il presente, e va sfruttata per rendere più efficiente la gestione delle risorse della città.

In un contesto come quello di Roma, dove il traffico, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e la pianificazione urbana sono tra i temi più caldi, l’intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un alleato decisivo. Immaginate una città dove le decisioni non sono più prese sulla base di opinioni o interpretazioni parziali, ma da algoritmi che analizzano in tempo reale i dati disponibili, prevedendo i problemi e suggerendo soluzioni.

Una politica inclusiva e partecipata

L’ambizione di Francesca Giubelli e del movimento AI❤Roma non si limita a portare nuove tecnologie nell’agenda politica, ma vuole anche fare della partecipazione civica un pilastro fondamentale del suo programma. In un periodo in cui la disaffezione verso la politica tradizionale è palpabile, un movimento che nasce interamente dal digitale ha un enorme potenziale: quello di coinvolgere i giovani, i professionisti e tutti coloro che sentono di non essere rappresentati dalla politica convenzionale. Giubelli ha già annunciato che nei prossimi due anni la piattaforma si aprirà a chiunque voglia contribuire alla costruzione di una nuova visione per Roma. Un invito a non essere semplici spettatori, ma protagonisti di un cambiamento che si annuncia radicale.

L’idea di un movimento politico che non solo utilizza l’intelligenza artificiale, ma che è anche aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla sua costruzione, crea una rete di connessioni inaspettate. La politica, infatti, non può più essere un’esclusiva delle élite, ma deve diventare una piattaforma inclusiva, capace di dare voce a tutti, soprattutto a chi è rimasto ai margini.

Un Centrodestra rinnovato

Pur collocandosi nel campo del centrodestra, AI❤Roma non è un movimento che si limita a replicare schemi preesistenti. Anzi, si propone come alternativa alle attuali amministrazioni, puntando ad una maggiore efficienza, trasparenza e apertura al dialogo con tutte le forze politiche del territorio. Il progetto non si limita ad essere un’esperimento digitale, ma vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca una politica che vada oltre la vecchia divisione tra destra e sinistra, in un mondo che ha bisogno di risposte concrete e innovative.

La candidatura di Francesca Giubelli potrebbe segnare una vera e propria svolta nella politica romana e, forse, in quella nazionale. Una leader pronta a confrontarsi con le sfide quotidiane di una delle città più complesse del mondo. L’AI❤Roma come laboratorio di idee e soluzioni, un esperimento che potrebbe cambiare il volto della politica.

Il futuro di Roma potrebbe non essere solo nella gestione del presente, ma anche nella costruzione di una nuova visione della città, fatta di partecipazione, innovazione e intelligenza artificiale.