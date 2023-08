Rolling Stones annunciano nuovo album con pubblicità finta azienda

(Adnkronos) – Aprirà i battenti all'inizio di settembre, il nuovo negozio della Hackney Diamonds. Ma – nonostante quanto promesso dalla pubblicità apparsa sul giornale locale (la Hackney Gazette) o dal sito internet www.hackneydiamonds.com – quello che si prepara non è un servizio di riparazione di vetri rotti, bensì il nuovo album dei Rolling Stones. E' l'inedito – e ironico – sistema ideato dall'iconico gruppo rock per annunciare l'uscita di Hackney Diamonds, il loro primo album di composizioni originali da "A Bigger Bang", pubblicato nel 2005. A 'tradire' il vero obiettivo della pubblicità, una serie di indizi sulla pagina web (che comunque è collegata a Universal Music), a iniziare dal logo dei Rolling Stones che appare come il puntino sopra la lettera 'i' di Diamond mentre nel messaggio pubblicitario vengono richiamati alcuni dei grandi hit del gruppo come "Satisfaction", "Gimme Shelter", e "Shattered". Ciliegina sulla torta, la data di fondazione della presunta società (il 1962) che coincide con l'anno di fondazione delle 'pietre rotolanti'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

