Rocco Siffredi, Dj Aniceto: “Scandaloso che il figlio sia nel cast di Ballando con stelle”

"E' un fatto gravissimo che con il canone, pagato da tutti noi cittadini, si commettano queste, per essere buoni, leggerezze. Si arriva a ergere un pornodivo talmente in alto da scegliere suo figlio per il programma del sabato sera della più importante rete televisiva nazionale". A dirlo in un lunghissimo post sui suoi social è Dj Aniceto, uno dei deejay italiani più impegnati nel sociale, guru dei sani valori in molti programmi tv come quelli di Piero Chiambretti, esperto di new generation, ex membro della 'consulta degli esperti ed operatori' per il dipartimento governativo per le politiche antidroga a Palazzo Chigi, testimonial di una campagna sociale per la guida sicura denominata 'SeGuidiNonBere' dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada – Afvs. "Se avessero scelto proprio Rocco le polemiche sarebbero arrivate alle stelle – continua il post di Aniceto -. Ma è comunque lui il principale protagonista di questa vicenda, un vero oltraggio verso tutte quelle donne che lui non esita a cannibalizzare attraverso i suoi pornofilm. E' evidente che la signora Milly Carlucci che ho sempre stimato per la sua integrità morale e artistica non ha mai visto un film di Rocco Siffredi. I porno film sporcano l'immagine della donna in tutti i sensi, la rendono solo carne da macello". "Trovo che questo sia uno schiaffo ai sani valori, il figlio di un pornodivo classificato come una stella dello spettacolo? – si domanda- Ma per quale motivo? E poi quelli come me che ce la mettono tutta per salvare le menti dei giovani non vengono presi in considerazione per niente ed è veramente squallido e triste usare un nome 'scomodo' per cercare di far parlare di un programma ancora prima che inizi".

