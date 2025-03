Ritrovata una NUOVA ISOLA nel Lazio | Sembra di essere alle Maldive: Sardegna e Sicilia tremano per l’estate 2025

Un’isola del Lazio rappresenta una vera oasi paradisiaca. Sicuramente sarà la meta prediletta di coloro che amano il contatto con la natura.

L’Italia è uno dei Paesi più visitati in assoluto da persone provenienti da ogni angolo del pianeta. La capitale ospita circa 51 milioni di turisti in un anno, un dato che parla da solo. A seguire non si può non menzionare il capoluogo partenopeo ricco di storia e di piatti gastronomici che fanno invidia a tutti.

Per non parlare delle splendide isole (Ischia, Capri, Procida, Vivara e Nisida) caratterizzate da acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Nel periodo estivo tanti decidono di trascorrere in questi posti incantevoli le meritate vacanze. Tuttavia si può dire che c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere una meta in Italia.

Per quanto riguarda le isole, quelle più visitate sono Sardegna e Sicilia che attirano per la buona cucina, la storia che hanno alle spalle, la cordialità degli abitanti e il mare. Non c’è da stupirsi se ogni giorno possiamo incrociare per strada persone di varie nazionalità.

Probabilmente non tutti conoscono un’isola che fa parte del territorio italiano. Qualcuno insinua che potrebbe dare del filo da torcere alle due principali isole menzionate. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Non occorre prendere un aereo, l’oasi paradisiaca si trova nel Lazio

In Italia ci sono tante isole degne di tutto rispetto. Tra queste c’è l’Isola d’Elba, famosa per aver ospitato Napoleone Bonaparte nel periodo del suo esilio (1914-15). Fa parte del Parco nazionale dell’arcipelago Toscano ed è rinominata anche per le spiagge. I borghi che vale la pena visitare sono Poggio, Rio Marina, Sant’Ilario e Marciana.

C’è anche l’Isola di Ponza, compresa nell’Arcipelago Pontino, davanti al Golfo di Gaeta. È una meta ambita per coloro che vogliono praticare lo snorkeling e andare alla scoperta di vari siti archeologici. Qualcuno dice che Cala Felce sia una delle spiagge più belle in assoluto. In quest’arcipelago c’è anche l’isola che non tutti conoscono.

Una realtà immersa totalmente nella natura

Si sta parlando dell’Isola di Gavi, situata a soli 120 metri da Ponza! È priva di spiagge perché ha una costa frastagliata e una grotta, nota come Grottone di Gavi. È totalmente immersa nella natura, dunque rappresenta la metà perfetta per chi vuole immergersi completamente in essa.

Qui si può respirare il vero fascino selvaggio delle Isole Pontine, però durante in buona parte dell’anno è quasi del tutto disabitata. Le uniche persone che risiedono lì sono quelle che hanno una casa che sfruttano soprattutto nel periodo estivo.