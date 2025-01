Rione Monti, adesivi antisemiti sui muri: fermato tifoso della Lazio

Questa mattina, gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno sorpreso un uomo intento ad affiggere adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglia della “A.S. Roma” su alcuni pali della luce nella zona del Rione Monti. L’autore del gesto, un tifoso della Lazio che non risulta appartenere ai gruppi ultras, è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.

Adesivi già usati in passato

L’episodio riporta alla memoria un analogo caso avvenuto il 22 ottobre 2017, quando adesivi dello stesso tipo furono rinvenuti nella Curva Sud dello Stadio Olimpico, in occasione della partita Lazio–Cagliari.

Le autorità hanno avviato un procedimento per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ai sensi dell’articolo 604 bis del codice penale. Inoltre, sono in corso le procedure per l’emissione di un DASPO nei confronti del responsabile.