Rinnovo patente, ora serve l’esame? E’ una fake news

(Adnkronos) – Il codice della strada 2023 prevede l'obbligo di ripetere l'esame per il rinnovo della patente di guida? Tutto falso. "Alcune notizie sui rinnovi di patente e l'obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento e riprendono un pesce d'aprile diffuso mesi fa. Ovviamente tutte le testate che hanno ripreso la fake news ne risponderanno nelle sedi opportune", fanno sapere fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentendo la fake news che è tornata a circolare sui social, nelle ore in cui prende forma il nuovo codice della strada. Le novità previste dal testo non comprendono modifiche all'iter del rinnovo della patente.

